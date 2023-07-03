Türk Şirketleri Musul'da Diyaliz Merkezleri Açıyor

Irak'ın Musul kentinde altyapı, havalimanı, kanalizasyon ve su arıtma sistemleri gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Türk şirketleri açtıkları diyaliz merkezleriyle Iraklı hastalara sağlık alanında da hizmet sunuyor. Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ele geçirerek 3 yıl işgal altında tuttuğu Musul'un yeniden imarında, Türk firmaları önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Irak'ın Musul kentinde altyapı, havalimanı, kanalizasyon ve su arıtma sistemleri gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Türk şirketleri açtıkları diyaliz merkezleriyle Iraklı hastalara sağlık alanında da hizmet sunuyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ele geçirerek 3 yıl işgal altında tuttuğu Musul'un yeniden imarında, Türk firmaları önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Irak'ın birçok kentinde sağlık hizmeti veren bir Türk firması tarafından Musul'da kurulan diyaliz merkezlerinde günde onlarca hasta tedavi oluyor.

"Hastalarımız çok memnunlar"

Musul'da diyaliz merkezleri kuran Türk firmasının ülke temsilcisi Muhammet Sabır, kent merkezindeki bir diyaliz merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Irak Sağlık Bakanlığından aldıkları proje kapsamında ülkenin birçok kentinde diyaliz hizmeti verdiklerini söyleyen Sabır, Musul'da da toplamda 72 diyaliz cihazının bulunduğu 3 merkezde 1 senedir hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Her gün saat 05.00'da açtıkları merkezlerde günde 4 seans uyguladıklarını belirten Sabır, bu merkezlerde diyaliz setleri, laboratuvar ve özel odalarının bulunduğunu dile getirdi.

Sabır, "Irak genelinde (diyaliz merkezlerinde) hizmet veriyoruz. Musul'daki hastalarımız da çok memnunlar. İşlerimiz sorunsuz ve eksiksiz devam ediyor." dedi.

Diyaliz merkezinde tedavi alan Muhammet Ahmet ise her hafta perşembe ve cuma günleri buraya geldiğini belirterek, "Burada hizmet verenler iyi insanlar, bize çok yardımcı oluyorlar ve hizmetleri de çok iyi." diye konuştu.

Bir Türk firması kentte 600 yataklı hastane inşa edecek

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Türkiye'nin Musul'a fiziki coğrafi yakınlığı, ortak kültürel dini değerleri ve geleneklerinin Musul halkını Türkiye'ye yaklaştırdığını söyledi.

Başkonsolos Küçüksakallı, Musul halkının, ihtiyaç duyduğu sağlık, seyahat ve yatırım gibi her alandaki hizmetleri karşılamada Türkiye'yi tercih ettiğini kaydetti.

Kent halkının tedavi amacıyla da Türkiye'ye seyahat ettiğine dikkati çeken Küçüksakallı, "Aynı zamanda Türk şirketleri de Musul'da ve Irak'ın diğer şehirlerinde kurdukları yatırımlarla, diyaliz merkezi örneğinde gördüğümüz gibi sağlık merkezleri ve hastanelerde Irak halkına en iyi şekilde hizmet ediyorlar." şeklinde konuştu.

Küçüksakallı, şunları kaydetti:

"Musul'daki diyaliz merkezlerinde günde yaklaşık 150 hasta hizmet alıyor. Ayrıca son güzel bir haber de 600 yataklı İbn-i Sina Hastanesi yine bir Türk şirketi tarafından yapılacak. Bir Türk şirketi, ihaleyi kazandı ve yakında da çalışmalara başlayacak. Şirketlerimiz Musul'un imarına en güzel katkıyı yapmaktadır ve bu devam edecek."