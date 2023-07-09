TÜRK Kızılay Genel Başkanlığı'na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi. Yılmaz, Kızılay tarihinin ilk kadın Genel Başkanı oldu.

Türk Kızılay Olağanüstü Genel Kurulu, Etimesgut ilçesindeki Kızılay yerleşkesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği programa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılay üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Geçerli oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yeni Genel Başkan seçildi. Yılmaz, Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı oldu.

Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Kızılay'a her zaman katkı vereceğini ifade ederek, "Bugün gururla söylüyorum ki 2015 yılında almış olduğumuz Kızılay yönetiminin ekonomik büyüklüğünü 30 kat büyüterek yeni Genel Başkanı'mıza devrediyoruz. Binlerle sayılı olan gönüllülerimizi yüz binlerle sayılı gönüllülere coşturarak çıkartmış bir hareket olarak teslim ediyoruz. Bugün on binlerle sayılı olan bağışçılarımızı her yıl 3 milyonu aşkın bağışçının bağış yaptığı, dünyanın en fazla sayıda insanının bağış yaptığı sivil toplum kuruluşu itibarıyla Allah'a hamdolsun Genel Başkanı'mıza devrediyoruz. Planlarımız var, programlarımız var. Bu yürüyüş hiçbir zaman durmayacak biliyorum" açıklamasında bulundu.