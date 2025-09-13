Türk Kızılay'dan Okullara İlk Yardım Eğitimi

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ilk ders ziliyle başladı. Öğrenci, öğretmen ve okul personeline yönelik ilk yardım bilgilendirme çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, okullarda yaşanabilecek acil durumlara karşı doğru müdahalenin hayat kurtarıcı etkisine dikkat çekiyor. Hazırlanan videolarda; bayılma, burun kanaması, yaralanma, kırık ve tıkanma gibi sık karşılaşılan durumlara yönelik ilk yardım uygulamaları, örneklerle anlatılıyor.

Kızılay Acil Sağlık Yardımları Müdürü ve İlk Yardım Eğitmeni Elif Taşkın Aytekin'in anlatımıyla hazırlanan uygulamalı videolarda; bayılma, burun kanaması, yaralanma, kırık ve tıkanma gibi sık karşılaşılan durumlara yönelik ilk yardım uygulamaları örneklerle aktarılıyor. Hazırlanan videolarda; bayılma, burun kanaması, yaralanma, kırık ve tıkanma gibi sık karşılaşılan durumlara yönelik ilk yardım uygulamaları, örneklerle adım adım gösteriliyor.

GÜVENLİ DAVRANIŞLA KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN

12 yaş altı çocuklarda güvenli davranışın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Aytekin, öğrencilerin sabah kahvaltısını yapmadan okula gitmemeleri, koşarken dikkatli olmaları ve ayakkabı bağcıklarını bağlamalarının önemine değindi. Aytekin ayrıca servis araçlarında emniyet kemeri takılması, ayakta seyahat edilmemesi ve ön koltukta oturulmaması gerektiğini de vurguladı.

OKULLARDA EN SIK YAPILAN HATALI İLK YARDIM MÜDAHALELERİ

Yanlış uygulamaların iyi niyetle yapılmasına rağmen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Aytekin, sık rastlanan hatalı müdahaleleri şöyle sıraladı:

"Burun kanamasında başı geriye eğmek

Yaralanmalarda doğrudan cilde buz uygulamak

Kısmi tıkanmada sırt darbesi yapmak

Kırık/çıkıkta bölgeyi hareket ettirmek

Bayılmada su içirmeye veya kolonya koklatmaya çalışmak."

DOĞRU İLK YARDIM HAYAT KURTARIYOR

Okullarda sıkça karşılaşılan durumlara yönelik doğru müdahaleler ise şöyle sıralanıyor:

Bayılma: Öğrenci sırt üstü yatırılmalı, ayaklar 30 cm kaldırılmalı, baş yan çevrilmeli ve 112 aranmalı.

Burun Kanaması: Baş öne eğilmeli, burun kanatlarına 10-15 dakika baskı yapılmalı; kanama durmazsa sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Yaralanma: Kanama temiz bir bezle durdurulmalı, bölge ilk yardım çantası malzemeleriyle sarılmalı.

Kırık/Çıkık: Öğrenci hareket ettirilmemeli, üçgen bandajla sabitlenmeli ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

Tıkanma: 'Öğrenci öksürüyor veya konuşuyorsa müdahale edilmemeli; nefes alamıyor ve morarıyorsa 'Heimlich Manevrası" uygulanmalı, 5 sırt darbesi ve 5 karın basısı uygulanmalı. Bilinç kapanırsa temel yaşam desteği yapılmalı ve 112 aranmalı.

ANİMASYONLARLA İLK YARDIM

Türk Kızılay'ın hazırladığı 10 animasyonluk ilk yardım eğitim seti, www.ilkyardim.org.tr adresinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Güvenli davranış bilinci ve temel ilk yardım becerilerinin kazandırılması amacıyla hazırlanan içeriklerle öğrencilerin kendi akranlarına yardımcı olabilecek seviyeye ulaşmaları hedefleniyor.