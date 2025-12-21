Haberler

Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

ABD'nin önde gelen araştırma merkezlerinden MIT ve Harvard Üniversitesi'ne bağlı Broad Enstitüsü bünyesinde çalışan Türk bilim insanı Gizem Karslı Uzunbaş, akciğer kanseri tedavisine yönelik geliştirdiği ilaçla küresel bilim dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Yaklaşık 6 yıllık titiz bilimsel çalışmanın ardından geliştirilen ilaç adayı, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Bu onay, ilacın insanlarda uygulanacak klinik deneme sürecine resmen geçebileceği anlamına geliyor.

  • Türk bilim insanı Gizem Karslı Uzunbaş, MIT ve Harvard Üniversitesi'ne bağlı Broad Enstitüsü'nde akciğer kanseri tedavisi için bir ilaç geliştirdi.
  • İlaç adayı, FDA'dan onay alarak klinik deneme aşamasına geçmeye hak kazandı.
  • İlaç, akciğer kanserine yol açan hücresel mekanizmaları doğrudan hedef alarak daha kontrollü ve etkili bir tedavi yaklaşımı sunuyor.

Türk bilim insanı Gizem Karslı Uzunbaş, dünyanın en prestijli araştırma merkezlerinden MIT ve Harvard Üniversitesi'ne bağlı Broad Enstitüsü'nde yürüttüğü çalışmayla akciğer kanseri tedavisinde umut vadeden bir ilaca imza attı. Yaklaşık 6 yıllık emeğin ürünü olan ilaç adayı, Fda'dan onay alarak klinik deneme aşamasına geçmeye hak kazandı.

6 YILLIK EMEĞE ULUSLARARASI ONAY

Gizem Karslı Uzunbaş ve ekibinin yürüttüğü çalışmada, akciğer kanserine yol açan hücresel mekanizmalar doğrudan hedef alındı. Böylece daha kontrollü, etkili ve yenilikçi bir tedavi yaklaşımı geliştirildi. Laboratuvar ve pre-klinik aşamalarda elde edilen başarılı sonuçlar, ilacın FDA tarafından değerlendirilmesinin önünü açtı.

FDA onayı; ilacın güvenlik, etkinlik ve bilimsel yeterlilik kriterlerini karşıladığını ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde insanlarda uygulanacak klinik çalışmaların başlatılması planlanıyor.

DÜNYADA EN FAZLA CAN KAYBINA NEDEN OLAN KANSER TÜRÜ

Dünya genelinde en fazla can kaybına neden olan kanser türlerinden biri olan akciğer kanseri için geliştirilen bu yeni tedavi yaklaşımının;

Mevcut tedavilere alternatif oluşturması,

Tedaviye dirençli vakalar için yeni bir umut sunması,

Yan etki oranlarını azaltması bekleniyor.

KÜRESEL BİLİMDE TÜRK İMZASI

Gizem Karslı Uzunbaş'ın elde ettiği bu başarı, Türk bilim insanlarının uluslararası sağlık ve biyoteknoloji alanındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. FDA onayı alan bu çalışma, bireysel bir başarıdan öte; uzun soluklu bilimsel emeğin, disiplinli araştırmanın ve Türk akademik birikiminin küresel ölçekteki yansıması olarak değerlendiriliyor.

Elif Yeşil
