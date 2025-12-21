Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı
ABD'nin önde gelen araştırma merkezlerinden MIT ve Harvard Üniversitesi'ne bağlı Broad Enstitüsü bünyesinde çalışan Türk bilim insanı Gizem Karslı Uzunbaş, akciğer kanseri tedavisine yönelik geliştirdiği ilaçla küresel bilim dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Yaklaşık 6 yıllık titiz bilimsel çalışmanın ardından geliştirilen ilaç adayı, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Bu onay, ilacın insanlarda uygulanacak klinik deneme sürecine resmen geçebileceği anlamına geliyor.
6 YILLIK EMEĞE ULUSLARARASI ONAY
Gizem Karslı Uzunbaş ve ekibinin yürüttüğü çalışmada, akciğer kanserine yol açan hücresel mekanizmalar doğrudan hedef alındı. Böylece daha kontrollü, etkili ve yenilikçi bir tedavi yaklaşımı geliştirildi. Laboratuvar ve pre-klinik aşamalarda elde edilen başarılı sonuçlar, ilacın FDA tarafından değerlendirilmesinin önünü açtı.
FDA onayı; ilacın güvenlik, etkinlik ve bilimsel yeterlilik kriterlerini karşıladığını ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde insanlarda uygulanacak klinik çalışmaların başlatılması planlanıyor.
DÜNYADA EN FAZLA CAN KAYBINA NEDEN OLAN KANSER TÜRÜ
Dünya genelinde en fazla can kaybına neden olan kanser türlerinden biri olan akciğer kanseri için geliştirilen bu yeni tedavi yaklaşımının;
Mevcut tedavilere alternatif oluşturması,
Tedaviye dirençli vakalar için yeni bir umut sunması,
Yan etki oranlarını azaltması bekleniyor.
KÜRESEL BİLİMDE TÜRK İMZASI
Gizem Karslı Uzunbaş'ın elde ettiği bu başarı, Türk bilim insanlarının uluslararası sağlık ve biyoteknoloji alanındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. FDA onayı alan bu çalışma, bireysel bir başarıdan öte; uzun soluklu bilimsel emeğin, disiplinli araştırmanın ve Türk akademik birikiminin küresel ölçekteki yansıması olarak değerlendiriliyor.