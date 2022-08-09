Turistler tatil ve sağlık ihtiyaçlarını birleştirdi

Türkiye'nin doğal güzellikleri ve sağlık alanındaki yetkinlikleri uzun yıllardır Avrupa'dan ve Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistlerin tatil ve tedavilerini birleştirmelerini sağlıyor.

Türkiye'nin doğal güzellikleri ve sağlık alanındaki yetkinlikleri uzun yıllardır Avrupa'dan ve Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistlerin tatil ve tedavilerini birleştirmelerini sağlıyor. Dr. Mehmet Erdoğan, son dönemde yaz aylarında saç ekimi için yurt dışından gelen hastaların önce Türkiye'nin benzersiz kıyılarında tatil yaptığını, ardından saç ekimi için merkezlerine geldiğini söyledi. İngiltere'den ABD'ye dünyanın pek çok ülkesinden hasta ağırladıklarını söyleyen Dr. Erdoğan, "İnsanlar yaz aylarında saç ekimi yaptırmak konusunda çekimser kalabiliyor ancak dört mevsim saç ekimi yaptırmak mümkün" dedi.

İngiltere başta olmak üzere ağırlıklı olarak ABD, Kanada ve Avrupa'dan hasta ağırladıklarını söyleyen Smile Hair Clinic'in Kurucu Ortağı Dr. Mehmet Erdoğan, yaz aylarında da saç ekiminin yoğun bir biçimde sürdüğünü belirtti. Son dönemde yaz aylarında saç ekimi için yurt dışından gelen hastaların tatillerini yaptıktan sonra tedavi sürecine başladığını anlatan Dr. Erdoğan, yaz-kış demeden dört mevsim saç ekimi yaptırılabileceğini belirtti.

ÖNEMLİ OLAN BAKIM DÖNEMİ

Yazın saç ekimi yaptırmakla ilgili hastaların, "Ekim sonrası denize girebilir miyim?", "Enfeksiyon kapma riskim artar mı?" gibi kaygıları olabileceğini dile getiren Dr. Mehmet Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Saç ekimini yazın ya da kışın yaptırmak arasında bir fark bulunmuyor. Burada önemli olan ekim işleminden sonra, 'bakım dönemi' dediğimiz dönemde hastalarımızın önerilerimize uyması. Yaz özelinde özellikle ilk 1 hafta, 10 günlük dönem önemli. Bu dönemde güneşe direkt maruz kalınmaması önem taşıyor. Hastalarımıza şapka takmalarını, mümkünse terlemeyi minimuma indirecek ortamlarda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Yine sonrasında en az 15 gün deniz ve 1 ay havuzdan uzak durulması da başarılı bir saç ekimi için önemli kriterler."