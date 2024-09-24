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Tüp Bebek Tedavisiyle Gelen Mutluluk: Çocuğa Doktorun İsmi Verildi

Tüp Bebek Tedavisiyle Gelen Mutluluk: Çocuğa Doktorun İsmi Verildi
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Adana'da tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Büşra ve Şehmus Kavak çifti, oğullarına tedaviyi gerçekleştiren doktor olan Doç. Dr. Sefa Arlıer'in adını verdi. Kavak, başarılı bir sürecin ardından mutlu bir şekilde bebeklerine kavuştuklarını ifade etti.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan çift, oğullarına tedaviyi gerçekleştiren doktorun adını koydu.

Büşra ve Şehmus Kavak çifti, çocuk sahibi olmak için hastanenin Tüp Bebek Merkezi'ne başvurdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer'in uyguladığı tedaviyle hamile kalan anne Büşra Kavak, 3 kilo 450 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Çift, çocuklarına Sefa ismini verdi.

Anne Kavak, gazetecilere, ilk tüp bebek denemelerinin başarılı olduğunu söyledi.

Mutlu olduğunu dile getiren Kavak, "Çok değişik bir duygu, tarifi yok. Zorlu bir süreçti ama sonuna değdi. Sefa'mız geldi." dedi.

Doç. Dr. Sefa Arlıer de merkezde bugüne kadar yaklaşık 150 tüp bebek tedavisi gerçekleştirildiğini belirterek, "30 yıllık hekimim ve herhalde 500'e yakın hastam ismimi çocuklarına verdi. Bu da hastaya olan ilgimizden, sevgimizden ve yaptığımız tedavinin güzelliğinden kaynaklı. Beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Sağlık

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