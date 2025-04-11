Tüp bebek kliniğinde skandal hata: Kadın yanlışlıkla başka çiftin bebeğini doğurdu

Avustralya'nın Brisbane kentinde bulunan Monash IVF kliniğinde ciddi bir tıbbi hata yaşandı. Tüp bebek tedavisi gören bir kadına, başka bir çifte ait embriyo yanlışlıkla yerleştirildi ve kadın bu embriyodan gelişen bebeği dünyaya getirdi.

Bu dramatik hata, bu yılın Şubat ayında ortaya çıktı. Bebeği doğuran çift, ellerinde kalan embriyoları başka bir kliniğe nakletmek istediğinde, beklenen sayıdan fazla embriyo bulunduğu fark edildi. Yapılan incelemede, doğum yapan kadına başka bir hastanın embriyosunun yerleştirildiği anlaşıldı.

Monash IVF'in genel müdürü Michael Knaap, "Bu olaydan dolayı yıkılmış durumdayız ve ilgili herkesten özür diliyoruz. Yaptığımız ek denetimler sonucunda bunun tek bir vaka olduğundan eminiz" açıklamasını yaptı. Klinik, hatayı insan faktörüne bağladı.

Hata tespit edildikten sonra hem bebeği doğuran aileye hem de embriyosu yanlışlıkla kullanılan aileye bir hafta içinde bilgi verildi. Olayın ne zaman gerçekleştiği ve bebeğin şu anda kimin bakımında olduğu konusunda klinik açıklama yapmadı.

Güney Avustralya Üniversitesi'nden biyoetik uzmanı Dr. Hilary Bowman-Smart, "Bu durum ilgili herkes için yıkıcı bir deneyim. Her iki aile de büyük psikolojik travma yaşıyor. Bir taraf embriyosunu kaybetti, diğer taraf ise kendilerine ait olmayan bir bebeği dünyaya getirdi" dedi.

Dr. Bowman-Smart ayrıca şunları ekledi: "Bebeği doğuran ve aylarca büyüten kadın için bu çocuk artık bir yabancının bebeği değil. Bu kadın hem hamilelik sürecini yaşadı hem de doğum yaptı."

Uzmanlar, tüp bebek tedavilerinde böyle hataların çok nadir görüldüğünü vurguluyor. Melbourne Royal Women's Hospital'dan Doçent Alex Polyakov, "Bu tür bir olayın gerçekleşme olasılığı istatistiksel olarak ölçülemeyecek kadar düşüktür" dedi.

Kadın sağlığı uzmanı Dr. Fab Horta ise "Modern teknoloji ve çift kontrol sistemlerine rağmen böyle bir hatanın nasıl gerçekleştiğini anlamak çok zor. Bu, insan faktörünün her zaman risk taşıdığının acı bir hatırlatıcısı" yorumunu yaptı.

Monash IVF'in sorunlu geçmişi de dikkat çekiyor. Geçen yıl klinik, hatalı genetik testler sonucu normal embriyoları imha ettiği iddiasıyla 700'den fazla eski hastaya toplam 56 milyon Avustralya doları (yaklaşık 27 milyon İngiliz sterlini) tazminat ödemek zorunda kalmıştı.