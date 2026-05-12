Trabzon'da Hemşirelik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Trabzon'da 'Güçlendirilmiş Hemşireler Hayat Kurtarır' temasıyla 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında program düzenlendi. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, hemşireliğin sağlık sistemindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Trabzon'da, "Güçlendirilmiş Hemşireler Hayat Kurtarır" temasıyla "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü" ve "12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, KTÜ ev sahipliğinde Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde İl Sağlık Müdürlüğü, KTÜ Farabi Hastanesi, Türk Hemşireler Derneği Trabzon Şubesi, KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü işbirliğiyle program organize edildi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, hemşireliğin sağlık sistemi içindeki kritik rolüne değinerek, "Sağlık ekosisteminde hemşireliğin yeri çok büyük. Hastaya en fazla dokunan, onunla en çok temas kuran meslek grubu hemşirelerdir. Güler yüz ve insani yaklaşım, hastanın iyileşme sürecine doğrudan katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çuvalcı, hemşire ihtiyacının giderek arttığını ve artan hasta yükü ile sağlık hizmetlerindeki yoğunluğa işaret ederek, "Yeni birimler açıyoruz, yoğun bakım kapasitemizi genişletiyoruz. Bu doğrultuda hemşire ihtiyacımız hat safhada. Mezun olacak gençler için yeni istihdam imkanları oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hemşireler Derneği Trabzon Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Havva Karadeniz ise hemşireliğin stratejik önemine dikkati çekti.

Program kapsamında oturum başkanlığını Prof. Dr. Nesrin Nural'ın yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Sarıoğlu Kemer'in katılım sağladığı konferansta, 2026 Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) teması olan "Güçlendirilmiş Hemşireler Hayat Kurtarır" başlığı ele alınarak, "Kuramdan Bakıma: Bir Hemşire Fark Etti Dünya Değişti" adlı gösteri sahnelendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, akademisyenler, sağlık yöneticileri, hemşireler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEda Tola:

Hemşirelerin çalışma koşulları hala çok zor bunları etkinlikle kutlamak yetmiyor Hasta sayısı artıyor personel sayısı artmıyor Konferans düzenlemenin yanında maddi destekle de hemşireleri güçlendirmek lazım Lider olarak Atatürk'ün bilim ve eğitim politikasını hatırlayıp uygulamalar başlatılmalı

Haber YorumlarıÜmit Yazıcı:

Hemşirelerimize saygı ve selamlar ????? Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ile beraber modern sağlık sistemi geldi ülkemize ???? Laik devlet değerleri içinde hemşirelik mesleği de gelişme gösterdi ??

Haber YorumlarıGökmen Başarslan:

eskiden hemşireler bu kadar değerli görülmezdi ya, şimdi en azından etkinlik düzenliyorlar

