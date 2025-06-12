Trabzon'da Hemodiyaliz ve Onkoloji Hastalarına Karekodlu Bileklik Dağıtımı

Trabzon'da Hemodiyaliz ve Onkoloji Hastalarına Karekodlu Bileklik Dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da gerçekleştirilen 'Sağlık Kimlik Bilekliği Uygulaması' ile hemodiyaliz ve onkoloji hastalarına kişisel bilgileri içeren karekodlu mavi bileklikler dağıtıldı. Uygulama, hastaların sağlık bilgilerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Trabzon'da "Sağlık Kimlik Bilekliği Uygulaması" kapsamında hemodiyaliz ve onkoloji hastalarına, kişisel bilgilerinin yer aldığı karekodlu mavi bileklik dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen programda, sağlıkla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Usta, sağlık okuryazarlığını daha ileriye taşıyarak belli kesimdeki hastalara ve vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Yaşamak Güzel Derneği ile projeyi yürüttüklerini dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Hastanın bilincinin kapalı olduğu ya da sesini çıkaramadığı durumlarda, diyaliz veya onkoloji hastalarının kullanılmaması gereken uzuvlarına maalesef ki tedavi uygulanılan durumlara gelinebiliyor. Bu hastalığı ve süreci atlattıktan sonra kendi hastalığıyla baş başa kaldığı zaman da diyaliz veya onkolojik tedavilerde maalesef uzvu kullanamaz duruma da gelebiliyor."

Usta, uygulamanın Türkiye'de karekodsuz bazı örnekleri bulunduğuna değinerek, "Bu karekod bize pratiklik oluşturacak. Bütün 112 çalışanlarından başlayarak, önce şehrimizde, daha sonra ulusal anlamda Türk sağlık çalışanlarına eğitsel ve farkındalık çalışmasını yapmayı umut ediyoruz. Bu sayede bütün sağlık çalışanları bu bilekliği gördüğünde hastanın konuşup konuşmamasına bakılmaksızın, karekodu cep telefonuyla okutarak kişinin sağlığıyla ilgili bilgi sahibi olacak." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca ise teknolojinin ve sağlık alanının geliştiğini belirterek, uygulamayı hayata geçirenleri tebrik etti.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın da projenin hastaların güvenli sağlık hizmeti almasını sağladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, hemodiyaliz ve onkoloji hastalarına bileklikleri dağıtıldı.

Bileklikler sayesinde 112 Acil Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerine erişiminde güvenliği artırmak, hızlı müdahaleyi sağlamak ve komplikasyon risklerini en aza indirmek amaçlanıyor.

Bilekliklerde, hastanın kimlik ve tıbbi bilgilerinin yanı sıra kan grubu ile acil durumda aranacak kişi bilgileri yer alıyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.