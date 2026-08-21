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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yaralı 78 Yaşındaki Kadın Helikopter Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yaralı 78 Yaşındaki Kadın Helikopter Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Eğrisu Yaylası'nda düşme sonucu yaralanan 78 yaşındaki kadının helikopter ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu. Bakan, hastaya acil şifa dileyerek sağlık ekiplerine teşekkür etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Eğrisu Yaylası'nda düşme sonucu yaralanan 78 yaşındaki kadının, helikopter ambulansla alınarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzon Çaykara'nın Eğrisu Yaylası'nda düşme sonucu yaralanan 78 yaşındaki kadın hastamız, helikopter ambulansımızla alınarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastamıza acil şifalar diliyor, fedakar sağlık ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. En zor şartlarda, en kritik anlarda; insan, önce insan" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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