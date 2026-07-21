Tokat'ta kafa travması geçiren çocuk, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi

Tokat'ta geçirdiği kafa travması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki kız çocuğu, ileri düzey yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyulması üzerine Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat'ta kafa travması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve takibi sürdürülen 14 yaşındaki M.M. için sağlık durumunun ileri düzey yoğun bakım desteği gerektirmesi üzerine sevk kararı alındı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans devreye alındı. Hasta, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda helikopter ambulansa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne güvenli şekilde nakledildi. Sevk işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı öğrenildi - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı