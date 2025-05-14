Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Tokat'ta FMF Hastalığı Riskine Dikkat: Genetik Danışmanlık Öneriliyor

Tokat'ta FMF Hastalığı Riskine Dikkat: Genetik Danışmanlık Öneriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta genetik geçişli FMF hastalığı, Türkiye ortalamasının iki katı sıklıkla görülüyor. Uzmanlar, akraba evliliklerinin yaygın olduğu bölgelerde yaşayanlara genetik danışmanlık almalarını öneriyor.

Türkiye'de en çok Tokat'ta görülüyor: Uzmanlar genetik danışmanlık için vatandaşları uyarıyor

Tokat'ta FMF hastalığı Türkiye ortalamasının iki katı

TOKAT - Tokat'ta genetiksel FMF hastalığı, Türkiye ortalamasının iki katı sıklıkla görülüyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ercan Çaçan; özellikle akraba evliliklerinin yaygın olduğu Tokat, Sivas ve Kastamonu illerinde yaşayan vatandaşlara genetik danışmanlık uyarısında bulundu.

Tokat'ta yapılan araştırmalar, genetik geçişli bir hastalık olan Ailesel Akdeniz Ateşi vakalarının Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye genelinde her bin kişiden 4'ünde görülen FMF hastalığı, Tokat'ta her bin kişiden 8'inde teşhis ediliyor. Karın, göğüs ya da eklem ağrılarıyla birlikte tekrarlayan ateş nöbetleriyle kendini gösteren FMF, genetik kökenli ve cinsiyete bağlı olmayan bir hastalık olarak dikkat çekiyor. Özellikle Akdeniz ile Ortadoğu kökenli topluluklarda daha yaygın görülen FMF, Türkiye'de ise riskli bölgeler arasında Tokat, Sivas ve Kastamonu illeri ön plana çıkıyor.

"Tokat, Sivas ve Kastamonu illerindeki vatandaşların genetik danışmanlık alması gereklidir"

Genetik analizi yapılmamış akraba evliliğinin aynı mutasyonu taşıyan bireylerin çocuklarında FMF hastalığının ortaya çıkma riskini ciddi şekilde artırdığını söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ercan Çaçan; "FMF atakları genellikle 20 yaşından önce başlar ve erkeklerde biraz daha sık rastlanır. Hastalığın temelinde, MEFV geninde bulunan mutasyonlar yer alır. Bu gen, vücutta inflamasyonu düzenleyen bir proteini kodlamaktadır. Mutasyonlar nedeniyle inflamasyon kontrolsüz hale gelir ve hastalık belirtileri ortaya çıkar. Ancak FMF hastalarının tamamı bu mutasyonu taşımayabilir, başka genlerin de hastalıkta rolü olabileceğine dair araştırmalar sürmektedir. FMF'in ortaya çıkabilmesi için anne ve babadan gelen iki mutasyonlu gen gerekir. Bu nedenle, özellikle akraba evlilikleri hastalığın görülme riskini artırır. Yüksek riskli bölgelerde evlilik öncesi genetik tarama yapılması önerilir. Orta Karadeniz bölgesinde özellikle Tokat, Sivas ve Kastamonu gibi iller, FMF açısından yüksek risk taşımaktadır. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayan bireylerin genetik danışmanlık almaları önemlidir" dedi.

"Bu hastalık nedeniyle insanlar gereksiz ameliyat olabiliyor"

FMF hastalığına yönelik araştırmalar yapan Önder Başkan ise Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmalar hakkında bilgi vererek; "2016 yılında Tokat İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de her bin kişinin 4'ünde bu hastalık görülürken Tokat'ta ise bin kişinin 8'inde FMF hastalığı görülüyor. Tokat'ta akraba evliliğinden kaynaklı bin kişinin 8'inde bu hastalık görülüyor. Hastalığın çözüm yolu maalesef yoktur. Teşhisi zor hastalıktır. Birçok hastalıkla karıştırılabiliyor. İnsanlar gereksiz apandisit, bağırsak düğümlenmesi ve karaciğer ameliyatı olabiliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.