TMSF Çalışanları Türk Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) çalışanları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi. Türk Kızılay ekipleri, TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde gönüllülerden kan aldı. TMSF yönetimi, çalışanların yoğun katılımından memnuniyet duyduklarını ve ileride benzer organizasyonların düzenleneceğini belirtti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) çalışanları, Türk Kızılay'ın "kan verme" kampanyasına destek verdi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF çalışanları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katıldı. Bu kapsamda Türk Kızılay ekipleri, TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde gönüllülerden kan aldı.

TMSF yönetimi, çalışanların kampanyaya yoğun katılımından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ileride benzer kan bağışı organizasyonlarının düzenleneceğini vurguladı.