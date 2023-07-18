TİKA, Pakistan'da yenidoğan işitme tarama cihazları ve eğitim desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Sind eyaletinde faaliyet gösteren 5 hastanenin yenidoğan bölümüne 5 yeni teknoloji yenidoğan işitme tarama cihazı ve burada çalışan sağlık personeline eğitim desteğinde bulundu. TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran, Sind eyaletinde faaliyet gösteren 5 hastanenin yenidoğan bölümünde kullanılmak üzere 5 yeni teknoloji yenidoğan işitme tarama cihazı desteği sağladıklarını ve 100'den fazla sağlık personeline işitme tarama eğitimi verdiklerini kaydetti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Sind eyaletinde faaliyet gösteren 5 hastanenin yenidoğan bölümüne 5 yeni teknoloji yenidoğan işitme tarama cihazı ve burada çalışan sağlık personeline eğitim desteğinde bulundu.

Karaçi Koohi Goth Kadın ve Doğum Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirilen "yenidoğan işitme tarama eğitiminin" açılış programına, Sind Eyaleti Sağlık Bakanlığı Parlamento Sekreteri Muhammad Kasım Somro, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolos Yardımcısı Oğuz Kozanlı, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran, Koohi Goth Hastanesi yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılış programında konuşan Parlamento Sekreteri Somro, sağlık alanındaki projelerinden dolayı TİKA özelinde Türkiye'ye teşekkür ederek işitme tarama alanında TİKA tarafından sağlanan yeni teknoloji cihazların Pakistan'da yenidoğanların işitme sorunlarının erken teşhisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sind eyaletinde faaliyet gösteren 5 hastanenin yenidoğan bölümünde kullanılmak üzere 5 yeni teknoloji yenidoğan işitme tarama cihazı desteği sağladıklarını ve 100'den fazla sağlık personeline işitme tarama eğitimi verdiklerini kaydetti.