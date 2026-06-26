Erkek doğurganlığı endişesi sosyal medyada yeni bir akım yarattı: Sperm sayısını artırma çabası ve bilimsel kanıt eksikliği

Simon her sabah uyanıp saunaya gidiyor. Sıcaklığın terle birlikte toksinleri atmasına yardımcı olduğunu ve bunun da sperm fonksiyonunu iyileştirdiğini söylüyor ancak sıcaktan korunmak için ek önlemler alması gerektiğini belirtiyor.

BBC'ye konuşan Simon, "Chill Nuts adında bir buz paketini yüksek sperm sayısını korumak için testislerime yerleştiriyorum" diyor.

İşe yarayıp yaramadığı tıbben ispatlanmamış olsa da sperm optimizasyonu rutinlerini uygulamaya devam ediyor.

Florida'nın Miami kentinde yaşayan 28 yaşındaki Venezuelalı-Amerikalı, ayrıca her gün güneş ışığı almaya özen gösteriyor ve düzenli egzersiz yapıyor.

Mikroplastik filtreli su içiyor ve toksinlerin olası etkilerinden kaçınmak için pamuklu boxer şortlar giyiyor.

Ancak Simon yakın zamanda çocuk sahibi olmayı planlamıyor ve hatta bir partneri de yok. Daha çok düşük sperm sayısının sağlığına olası etkileriyle ilgili edişeli.

"Düşük doğurganlık, endokrin sistemi, testosteron seviyelerini ya da diğer hormonları etkileyebilir ve bu büyük bir korku" diyor.

Endokrin sistem sperm sayısını etkileyebilse de düşük doğurganlık doğrudan endokrin sistemi ya da testosteron seviyelerini bozmuyor.

Simon, sperm sayısını yükseltmekle ilgilenen ve sayıları gittikçe artan erkeklerden yalnızca biri.

Küresel ölçekte #malefertility, #semenanalysis ve #sperm gibi erkek doğurganlığıyla ilgili etiketler TikTok ve Instagram'da yüz milyonlarca görüntülenmeye ulaşıyor.

Erkek doğurganlığına odaklanan en büyük Reddit topluluklarının sayısı ise ocak ayından bu yana üç katına çıktı.

Dünya genelindeki erkek doğurganlığı uzmanları, meni analizi yaptırmak isteyen ve gelecekteki doğurganlıkları konusunda endişelerini dile getiren erkeklerin sayısında artış gördüklerini söylüyor.

Uzmanlar bunun kısmen, testosteron replasman tedavileri (TRT) ve steroid kullanımının artmasından, ayrıca doğurganlıkla ilgili hormonları etkileyebilecek çevresel toksinlere dair kaygılardan kaynaklandığını düşünüyor.

İngiltere merkezli doğurganlık uzmanı Prof. Suks Minhas, bu ilginin hem olumlu hem olumsuz yönleri olduğunu söylüyor:

"Erkek kısırlığının görünürlüğünün artması önemli. Ancak bu endişeyi gereksiz yere mi körüklüyoruz?"

Profesör, buna paralel olarak kaygılardan faydalanan internet fenomenleri ve ürünlerden oluşan bir sektörün de ortaya çıktığını ekliyor.

Birçok kişi gibi Simon da bu konuyla ilk kez sosyal medyada karşılaşmış. Ancak henüz sperm testi yaptırmamış ve sağlığıyla ilgili endişe duymasını gerektirecek belirli bir neden de yok.

"Genel olarak korktuğum bir şey, bu yüzden doğurganlığımı korumayı tercih ediyorum" diyor.

Simon'ın konuya "gerçekten önem vermesine" yol açan şey, internet fenomeni Bryan Johnson'ın içerikleri olmuş.

Dünya genelinde sperm sayılarının dramatik biçimde düştüğü yönündeki tartışmaların ortasında, eski Silikon Vadisi milyarderi Johnson ortalama bir erkeğin dört katı sperm sayısına sahip olduğunu öne sürüyor.

Johnson, testosteron ve sperm sayısını artırmak amacıyla sauna ve buz torbası uygulamalarını öneriyor. Simon da bu yöntemi uygulayanlardan biri.

Altı milyondan fazla takipçisi bulunan Johnson'ın içerikleri, potansiyel müşterileri takviye ürünleri sattığı Blueprint adlı internet sitesine yönlendiriyor.

Ancak bu alanda tek ses o değil.

Başka influencerlar da tıbbi kanıtlarla desteklenmeyen çeşitli yöntemleri tanıtıyor. Bunlar arasında bazı takviye ürünleri, kırmızı ışık terapisi ve mikroplastikleri "vücuttan filtrelemek" amacıyla kan bağışı yapmak gibi uygulamalar bulunuyor.

Bu sağlık influencerlarının içerikleri, 110 ülkede doğum oranlarının düşmesine ilişkin daha geniş tartışmaların yaşandığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) da yakın zamanda bir "doğurganlık krizinden" söz ederek, 1970 yılında erkeklerin sperm sayısının "bugünün gençlerinin iki katı" olduğunu ileri sürdü.

Ancak genç erkeklerin sperm sayılarının 1970'lerdeki erkeklerden daha düşük olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Geçmişte yapılmış çalışmaların geniş kapsamlı bazı analizleri, 1970'lerden bu yana dünya genelinde sperm sayısında önemli bir düşüş yaşandığını öne sürse de bu alan hâlâ yeterince araştırılmış değil.

Bu nedenle sperm sayısındaki olası düşüşün nedenleri ve bunun doğum oranları üzerindeki etkileri hâlâ net olarak bilinmiyor.

Bu arada, erkek egemen internet kültürüne yakın influencerlar arasında yer alan Andrew Huberman, podcast'lerinde erkeklerde sperm sayısındaki düşüşü ele alırken, Joe Rogan yaklaşan bir "nüfus çöküşü" uyarısında bulunuyor.

Oysa doğum oranlarının düşmesinin biyolojik nedenlerin dışında pek çok sebebi bulunuyor.

Dünya genelinde her yedi çiftten birini etkileyen biyolojik doğurganlık sorunlarının yanı sıra, ekonomik ve toplumsal nedenlerin de insanların çocuk sahibi olma kararlarını ertelediği ya da bundan vazgeçmelerine yol açtığı sık sık dile getiriliyor.

Imperial College'da üreme endokrinolojisi uzmanı Prof. Channa Jayasena, kaygılanmak için bazı geçerli nedenler bulunduğunu kabul etmekle birlikte, sosyal medyadaki iddiaların abartıldığını düşünüyor.

"Gerçekten bazı sorunlar var. Ancak bunların neden kaynaklandığı henüz hiç de net değil" diyor.

Sağlık influencerlarından biri olan naturopat (doğal tıp uzmanı) Lucas'ın içeriklerinde de doğurganlık oranlarının düştüğüne ilişkin uyarılar yer alıyor.

BBC'ye konuşan Lucas, "Dünya çapında bir salgın görüyoruz. Genel olarak doğurganlık azalıyor" diyor.

Lucas ayrıca YouTube izleyicilerine, erkeklerin 33 yıl içinde tamamen kısır hale geleceği yönündeki yanıltıcı iddiayı da dile getirmişti.

Lucas, testosteron ve doğurganlığını artırmak isteyen erkeklere çevrim içi kurslar satıyor, bire bir danışmanlık veriyor ve takviye ürünleri pazarlıyor.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış bazı doğurganlık yöntemlerini tanıttığı sosyal medya içerikleri milyonlarca kişiye ulaştı.

"Erkeklere buz torbasını iç çamaşırlarının üzerine, günde iki ya da üç kez, 10 ila 15 dakika boyunca uygulamalarını öneriyorum" diyor.

Lucas, bazı danışanlarının bu yöntemi uyguladıktan sonra partnerlerinin hamile kaldığını söylediklerini de öne sürüyor.

Takipçilerinden bazıları da onun tavsiyesiyle testislerine doğru ya da doğrudan testislerinin üzerine kırmızı ışık cihazı tutuyor.

Lucas bu yöntem için, "Bu konuda elimizde daha başlangıç düzeyinde veriler var. Ancak kişiye zarar vermediği sürece denenmeye değer bir strateji olduğunu düşünüyorum" diyor.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış tavsiyeleri sorgulandığında ise bunun "umut vadeden bir müdahale" olduğuna inandığını ancak daha fazla araştırma görmek istediğini söylüyor.

Bunun yanında Lucas, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersiz de öneriyor. Bu öneriler ise güçlü bilimsel kanıtlarla destekleniyor.

Bu doğurganlık tavsiyeleri, vücut geliştirme ve görünümü en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen internet akımı looksmaxxing nedeniyle testosteron artırıcı ilaç kullanan erkeklerin sayısındaki artışla aynı döneme denk geliyor.

Ancak steroid ve testosteron kullanımı doğurganlığa zarar veriyor.

Influencerlar ise bu zararı tersine çevirmek amacıyla, genellikle kendi internet sitelerinde sattıkları farklı ilaç kombinasyonlarını, yani "stack"leri öneriyor.

Performans artırıcı ilaçlar kullandığı için kısır kalan ve sosyal medyada viral olan looksmaxxing influencerı Clavicular, bu yılın başlarında "doğurganlığı en üst seviyeye çıkaran" ilaç kombinasyonunu paylaştı.

Bu kombinasyonda HCG ve HMG gibi doğurganlık ilaçları yer alıyordu. Bu ilaçlar hem kadınlarda hem erkeklerde doğurganlık hormonlarını yeniden harekete geçirmek amacıyla yaygın olarak kullanılıyor.

Ancak tıbbi gözetim olmadan kullanıldıklarında ciddi yan etkilere yol açabiliyor ve kalıcı zarar verebiliyorlar.

Prof. Jayasena, "Bu son derece tehlikeli," diyor.

"Bazıları kan pıhtılaşmasına neden olabilir. Tedavi edilmezse şekil bozukluğuna yol açabilecek meme büyümesine bile neden olabilir."

BBC, TRT kullandıktan sonra doğurganlığını geri kazanmak amacıyla bu tür ilaç kombinasyonlarını kullanan dünyanın farklı yerlerinden yedi erkekle konuştu.

Steroid gibi ilaçları internetten satın almak yasa dışı olduğu için bu kişiler isimlerinin açıklanmamasını istedi.

Erkeklerden biri, "HMG ve HCG'yi yüksek dozda kullandıktan sonra birçok çocuğum olacağını düşünüyorum" dedi.

Bir diğeri ise, "Kullandığım kombinasyondan sonra çocuk sahibi olacağımdan eminim" ifadelerini kullandı.

Adını Jamal olarak değiştirdiğimiz bir kişi de vücut geliştirmek amacıyla yüksek dozda testosteron ve steroid kullandı. Bunun sonucunda doğurganlığı azaldı.

Geçen yılın sonlarında, kendisi ve partneri çocuk sahibi olmayı düşünmeye başlayınca bu ilaçları bıraktı.

Doğurganlık tavsiyelerini, kendisiyle aynı ilaçları kullanan erkeklerin bulunduğu internet forumlarında ve YouTube videolarında buldu.

Bu kişiler ona "kusursuz doğurganlık stack'leri" öneriyordu.

Jamal, "İnternette insanlar 'Bunu böyle kullanmalısın, yapılacak şey bu' diyordu," diye anlatıyor.

"Muhtemelen bir endokrinoloji uzmanına gitmenin daha doğru yol olduğunu biliyorum ama bu ilaçları kelimenin tam anlamıyla bu yayınlardan satın aldım."

Ancak bunlar işe yaramayınca profesyonel yardım almaya karar verdi ve Prof. Jayasena ile görüştü.

O zamana kadar bu doğurganlık kombinasyonlarını doktor gözetimi olmadan kullanmanın tehlikeli olabileceğinin farkında değildi.

Jamal, "Anabolik steroid kullanmaya başladığınızda bunun sağlığınıza zarar vereceğini zaten kabul ediyorsunuz. Bu riski göze alıyorsunuz. HCG gibi ilaçların etkilerini de pek umursamıyorsunuz," diyor.

Prof. Jayasena'nın tavsiyesi üzerine Jamal, doğurganlık ilaçları da dahil olmak üzere tüm ilaçlarını bıraktı.

Altı ay sonra doğal testosteron seviyeleri yükselmeye başladı. Ancak sperm üretimini uyaran hormon hâlâ düşük seviyede.

Yine de hem kendisi hem de Prof. Jayasena bunun zamanla düzeleceği konusunda umutlu.

Prof. Jayasena'ya göre erkek doğurganlığı konusunda farkındalığın artması olumlu bir gelişme olsa da bu durum bilgi eksikliği nedeniyle oluşan bir boşluk da yarattı.

Bu nedenle Jamal gibi birçok erkek, uzmanlara ulaşmakta zorlandıkları için tavsiyeyi influencerlardan alıyor.

Prof. Jayasena son olarak şunları söylüyor:

"En iyi ihtimalle bu tavsiyeler, gerçekten işe yarayabilecek şeylerden insanların dikkatini uzaklaştırabilir. En kötü ihtimalle ise onları gerçekten zararlı olabilecek uygulamalara yönlendirebilir."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .