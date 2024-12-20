Temizlik personeli ameliyata girip doktora asistanlık yaptı

Van'da faaliyet gösteren özel bir hastanede yapılan bazı ameliyatlara hastanede görevli temizlik personelinin sokulduğu iddia edildi. Kadın doğum, beyin ve bypass ameliyatlarına girdiği belirtilen M.K. adlı personelin, ilkokul mezunu olduğu ve sağlık konusunda herhangi bir eğitiminin bulunmadığı öne sürüldü.

AMELİYAT MASASINDAKİ HASTAYA MÜDAHALE

Ameliyathanede yakın zamanda çekilen görüntüde ise iddiaların odağındaki M.K. adlı temizlik personelinin hastaya müdahale ettiği ve sezaryen işlemi sırasında uzman doktorun asistanı gibi görev yaptığı görülüyor.

Ameliyatı gerçekleştiren doçent doktorun paylaşımı, çıkan haberler sonrası kaldırıldı

ÇALIŞAN İDDİALARI DOĞRULADI

Hastaneye yönelik iddialar konusunda konuşan aynı hastanede görevli bir çalışan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İddialar doğrudur. Zaten ismi geçen kişiler bizim tanıdığımız ve diplomasının olmadığını bildiğimiz personel. Hatta bir ameliyat esnasında bunlardan birinin orada tek başına ve uzman doktor yokken işlem yaptıklarına dair kayıtlar bile var. Diplomaları olmadığını kendileri de anlatıyordu. Ameliyathane gibi kapalı bir ortamda çalıştıkları için kimse görmeden bunu yapabiliyorlardı. Zaten kendileri diplomalarının olmadığını ama uzun yıllardır doktorlar tarafından o şekilde eğitildiklerini söylüyorlardı. Alaylılar yani. Hastane yönetimi bu durumdan haberdar. Söz konuşu kişi hastane yönetiminin ve müdürlerinin de bildiği bir kişi ve birçok ameliyata giriyor. Bu ameliyatların arasında bypass, kadın doğum ve özellikle beyin cerrahi ameliyatları var. Bu işlemler sırasında doktora bizzat asistanlık eden elemanlar bunlar. Ayrıca sadece 1 kişi değil. Ameliyathane bölümünde bu şekilde çalışan 6 - 7 tane alaylı personel olduğunu biliyoruz. Hatta ameliyathane sorumlusunun dahi diplomasının olmadığını biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"DEFALARCA ŞAHİT OLDUM"

T24'te yer alan habere göre; İddiaların odağındaki hastanede altı yıldır çalışan K.N isimli şahıs da "Diplomasız olan bu personelin ameliyata girmesine defalarca şahit oldum. Hatta tek kullanımlık malzemeleri bile defalarca başka ameliyatlarda kullanıldığını gördüm. L.E , M.K ve H.T, bunlar temizlik personeliydiler. Herhangi bir sağlık diplomaları yoktu. Bizzat kendileri de sağlık lisesi veya üniversite mezunu olmadıklarını söylüyorlardı. Zaten bu personelin halen ameliyatlara girmeye devam ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

HASTANE YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETTİ

Hastane yönetimi ise iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada, "Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak tüm iş ve işlemlerimizi yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktayız. Bahse konu iddialara istinaden 'Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği' ile ameliyathanede görevlendirilecek personele ilişkin kurallar açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddialar doğru değildir" denildi.