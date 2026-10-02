Teknofest Şanlıurfa'da sağlık tedbirleri 120'yi aşkın sağlık personeliyle yürütülüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Stant alanımızda; geleceğin rehber ve medikal robotlarını, VR simülasyonlarıyla 3D anatomi deneyimini, güncel sağlık bilişimi projelerimizi sergiliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Teknofest'te yer alan stantlara ilişkin paylaşım yaptı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıkta dijital dönüşümü ve yarının teknolojilerini vatandaşlarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Stant alanımızda; geleceğin rehber ve medikal robotlarını, VR simülasyonlarıyla 3D anatomi deneyimini, güncel sağlık bilişimi projelerimizi sergiliyoruz. Ayrıca 112 ekiplerimizin uygulamalı ilk yardım eğitimlerinden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'mizin (UMKE) afet teknolojilerine, Vücut Kitle İndeksi ve Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ölçümlerinden sağlıklı yaşam danışmanlığına kadar pek çok hizmet sunuyoruz. Festival alanının tüm sağlık tedbirleri ve acil müdahale süreçlerini ise 120'yi aşkın UMKE ve acil sağlık personelimizle kesintisiz yürütüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı