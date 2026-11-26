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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan tiyatro ekibi, "Başka Hayat Yok" isimli oyunla ilk sahne deneyimini yaşadı.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen gösteride, farklı meslek gruplarından sağlık çalışanları oyuncu olarak yer aldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından sahneye çıkan ekip, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.Oyunun yönetmenliğini üstlenen Güngör Varlı, hastane personeliyle yürüttükleri hazırlık sürecinin kendileri açısından güzel geçtiğini belirterek, ilk kez seyirci karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Oyunculardan hemşire Halit Miraç Altay, tiyatro faaliyetinin yoğun çalışma temposunun oluşturduğu stresten uzaklaşmak ve çalışma arkadaşlarıyla sosyal bir ortamda buluşmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Hastanede tekniker olarak çalışan Atilla Döner ise, tiyatro ekibinin çalışmalarını öğrendikten sonra projeye dahil olduğunu belirterek, yaklaşık 6 aylık emeğin ardından sahneye çıktıklarını ve izleyicilerin de gösteriden keyif almasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı