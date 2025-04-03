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Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede yedikleri tavuk dönerden zehirlenen kişi sayısı 648 oldu. 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, iş yeri sahibi 2 kişi ise tutuklandı. İşletme de mühürlendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 648 kişi hastanelere başvurdu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİNDE SAYI 648'E YÜKSELDİ

Körfez ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüş, zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından hastalar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tavuk dönerden zehirlenen sayısı 648'e çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Valiliği ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Körfez İlçesinde faaliyet gösteren bir işletmede Tavuk Döner yiyen vatandaşlarımızın mide bulantısı, ateş, kusma şikayetleri ve zehirlenme şüphesiyle Hastanelere başvurması sebebiyle; Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden 01.04.2025 tarihinde gelen bildirim doğrultusunda Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrol ekiplerince ivedi bir şekilde ilgili işletmeye gidilerek satışa hazır olarak döner tezgahında bekleyen tavuk döner ürününden numune alınmış ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Tavuk dönerden zehirlenen sayısı 648'e çıktı

TEST SONUÇLARI OLUMSUZ ÇIKTI

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Tavuk dönerden zehirlenen sayısı 648'e çıktı

İŞ YERİ SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Yapılan analizlerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Gerçekleşen zehirlenme konusu ile alakalı olarak; iş yeri sahipleri iki (2) şüpheli şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır.

Tavuk dönerden zehirlenen sayısı 648'e çıktı

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kocaeli genelinde toplam 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 648 hastamızdan 646'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 2 hastamızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu işyeri Körfez Belediyesi tarafından mühürlenmiş olup; Konu; Valiliğimiz, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakinen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Sağlık
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

"" DEVE DEVE BOYNUN EĞRİ...NEREM DOĞRUKİ...."" AYNAYA BAKIN SİZ DURUMUNUZ BU

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Tarım bakanı da alışverişte Show peşinde yemin ederim milletin yorumlarına bakıyorum aklıma şu geliyor. Yeryüzünde insanoğlu neye layıksa o çıkıyor karşısına , çok az kişi anladı olsun…

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Birisi demişti: Yurtdışına giden ürünlerin analiz sonuçlarını görüyoruz. Kim bilir yurtiçinde bize ne yediriyorlar? Bu haberlere hiç şaşırmıyorum

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Googlede yorumlarda biri 2 ay önce şikayette bulundu. Neden kontroller olmuyor cok büyük cezalar kesilip dükkan kapatılmıyor??? Ya bu ülkede gercekten herkes allaha emanet yaşıyor. Birde Memurlara sürekli zam var hic biri çalışmıyor bile AKPye sadık kalmaları yeterli...

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Haber YorumlarıMr Camel:

Tavukları buzdolabına koyup bır kez kullanırsın ıkıncı kez saklarsan bırdaha kullanırsan zehirlenirsin.. zehirlenmeni en sık ürün tavuk dur

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Haber YorumlarıHeisenberg:

yalan haber benim tanıdıgım 4 kişi yoğun bakımda şuan

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Türkiye Cumhuriyetinde normal bir şey olmediler ise sıkıntı yok yarın öbür gün çıkarlar onları korumak için tutuklamislardir

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Haber YorumlarıEnes:

Bir isletmeden hastahaneye gitmeyenleri de sayarsak 1 gün de 1000 kişi yemek yiyorsa kimse kriz var demesin. Millet elinde iphonesi ile lokanta da yemegini yerken krizvar açız diyor .

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Haber Yorumlarıremat tamer:

boykot da karşı olanlar mı yoksa bunlar :)

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Haber Yorumlarıremat tamer:

en az 650 tane sadece döner satmış ..kestiği fiş rakamını da bakılsın

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