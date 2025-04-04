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Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
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Son dönemde artış gösteren tavuk döner zehirlenmeleriyle ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk parçalarının çamaşır suyu ile beyazlatıldığını söyleyerek, "Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Resmen öldürmeye teşebbüs gibi" dedi.

Kocaeli'de geçtiğimiz gün 600'den fazla vatandaşın tavuk döner nedeniyle zehirlenmesi infial yaratırken, en çok tüketilen sokak lezzetlerinden olan tavuk dönerin tehlikeleriyle ilgili Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bazı kritik uyarılarda bulundu. Uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesiyle çok ciddi zehirlenme vakaları yaşandığını belirten Göral, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

ESKİ TAVUKLAR İÇİNE SERPİŞTİRİLİYOR

Konuyla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk dönerin her yerde yenilmemesi gerektiğini, daha önce pişirilmiş tavuk döner parçalarının yeni pişirilecek tavuk dönerin arasına serpiştirildiğini ve bunun zehirlenme olasılığını artırdığını anlattı.

PİŞİRME TEKNİĞİ

Göral, pişirme sürecinin de önemini işaret ederek, "Doğru pişirme sırasında iç sıcaklık kontrolü ihmal edilmemelidir. Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C'ye ulaşmalıdır. Tavuk parçalarının eşit şekilde pişmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

"ÇAMAŞIR SUYU İLE BEYAZLATILIYOR"

Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının bile döner yapımında kullanıldığını vurgulayan Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir. Resmen öldürmeye teşebbüs gibidir. İnsan sağlığı ile asla oynanmamalıdır. Böyle işletmelerin de Belediye ve hıfzıssıhha tarafından iyice ve düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüş, zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından hastalar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

İŞLETME SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSabri:

Bu nasıl işletmecilik hicmi kafa yok yani bile bile insan nasıl böyle biseu yapar hicmi anlaşılacağıni bilmez insan bu kadar mı kör etti sizi bu para hırsı inşallah hakettiginizi yaşarsınız sizde

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Haber YorumlarıZohan Coharyan:

Doksanlarda tavuk döner diye birşey yoktu. Herkesin gücü et döner almaya yetmiyordu ama aldığımızda da tadından yenmiyordu. 2002'den sonra herşey bozuldu.

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Haber YorumlarıErdal_19:

mümkün olduğunca dışardan yememeye çalışın

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Haber YorumlarıeXpeRT:

ÇAMAŞIR SUYU TEKNİĞİNİ 10 YIL ÖNCE KASAPTA ÇALIŞAN BİR ARKADAŞ SÖYLEMİŞTİ SPORDAN SONRA TAVUK YİYELİM DEMİŞTİK GÜVENMEDİĞİNİZ YERDEN YEMEYİN DEMİŞTİ

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Eee ben bunu 6 .7 sene önce biliyordum şamaşır suyu ile yıkama yapanların oldugunu haberlere kadar çıkmıştı bende dönerci açmak istiyorum döner özellikle tavuk döneri çabuk bozulur hemen takıp pişirmelisin bizimkiler avrupada dail çig bekletiyor sıcakta direk bakteri üretir iyi pişirmeden de müşretiye verirsen midesini bozarsın döner çabuk takılıp pişirilmeli müşteri gelsin diye bekleyemezsin çig bekletenlere şaşırıyorum balık ve tavuk çok hızlı bakteri üretir sıcagı görürse

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Haber YorumlarıCerkes:

çaydırcı çok büyük cezalar vercen hilleyi katakulleyi bırak yapmayı aklından bile geciremiyecek cezlar vermedim çe türkiye herşeyi yaparlar

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bunun ana nedeni Allah korkusu ve devlet korkusu olmamasıdır. Devlet kurumları aciz kalıyor bu gibi durumlarda ibret olsun diye milletin önünde asacksn bunları

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

inancı korkuyu unuttuk haramzade olduk acaba

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bunu yapan işletmeler doğrudan kapatılsın. ve sahibine ağır para cezası kesilsin

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Haber YorumlarıKeskin:

Pkk terörü zaten bitmiş idi bunu tek sopa olarak saklıyor lar Tuşas saldırısı bunun örneği. Pkk terörünü istediği gibi kullanıp devleti yönetmeye kalkanlar..Gıda terörünü, trafik terörünü, hayvanlara bitkilere karşı terör, kadın cinayetleri kadına şiddet, çocuklara yapılan zulümler .. bunlar yok diyen haindir.

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