Süt dişlerine yeni nesil biyomateryal

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan projeyle, süt dişlerinin kök kanal tedavisinde kullanılan dolgu materyalinin baz yapısının modifiye edilerek biyouyumluluğunun artırılması ve enfeksiyon kontrolünü destekleyen yeni nesil bir biyomateryalin geliştirilmesi hedefleniyor.

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Taibe Tokgöz Kaplan ve Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Özdemir tarafından hazırlanan proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Geliştirilecek biyomalzemenin, süt dişi kök kanal enfeksiyonlarına neden olan zararlı mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etkinliğinin artırılması ve enfeksiyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Biyouyumlu yapıya sahip olması planlanan materyalin, süt dişlerinin doğal düşme zamanına kadar ağızda sağlıklı şekilde korunmasına da destek olması bekleniyor.

"Diş sağlığında yerli ve milli bir ürün kazandırılacak"

Projenin, enfeksiyon kaynaklı erken süt dişi kaybı riskinin azaltılmasına katkı sağlaması ve çocuk diş hekimliğinde kullanılabilecek yenilikçi, doku dostu özellikleri geliştirilmiş bir ürün prototipinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Çocuk diş hekimliği ve endodonti alanlarını biyomalzeme geliştirme yaklaşımıyla bir araya getiren multidisipliner proje çerçevesinde, sağlık teknolojileri alanında diş hekimliğinde kullanılan malzemeler altyapısına yerli ve milli bir ürün kazandırılması amaçlanıyor.

Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte geliştirilecek biyomateryalin, süt dişlerinin kök kanal tedavisinde enfeksiyon kontrolüne yönelik yeni nesil uygulamalara katkı sunması bekleniyor.

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Kaplan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, projenin; TÜSEB tarafından akademisyenlere yönelik açılmış bir proje çağrısında başvuruda bulunduklarını ve desteklenmeye hak kazandıklarını belirtti.

Çocukların süt dişlenme döneminden daimi işlenme dönemine kadar ağızda ihtiyacı olan bütün tedavi ihtiyaçlarını karşılamakta olduklarını aktaran Kaplan, "Bazı durumlarda çürük veya travma gibi sebeplerle süt dişlerinin tedavi ihtiyacı doğmaktadır ve bu tedavi ihtiyacı eğer süt dişin 'pulpa' dediğimiz sinir boşluğunda eğer içeriyorsa o zaman kök kanal tedavisi ihtiyacı doğmaktadır. Kök kanal tedavisi için de kullanan materyallerin süt dişlerinde daha hassas ve daha biyolojik olarak uyumlu olması gerekmektedir" dedi.

"Mevcut materyallerin dezavantajlarını azaltmayı hedefliyoruz"

Şu anda kullanılan kök kanal dolgu materyallerinin bazı dezavantajları olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Süt dişlerinin hemen altında burada gördüğünüz gibi daimi diş germeleri mevcuttur. Bizim süt dişlerinin kök kanal tedavileri sırasında kullandığımız her materyalin alttaki daimi dişine zarar vermemesi lazım. Süt dişinin kökünün fizyolojik olarak erime sürecine kadar da onun erimesini engellemeyecek şekilde destekleyici olması lazım. Şu an günümüzde kullanılan kök kanal dolgu materyalleri evet bunu karşılamaktadır. Fakat bazı dezavantajları da mevcuttur. Biz de bu dezavantajları ortadan kaldırmak üzere daha bir uyumlu olmasını umduğumuz bir kök kanal dolgu materyali prototipini inşallah projesi sırasında üreteceğiz. Doçent Doktor Olcay Özdemir hocam da bununla ilgili desteklerini esirgemiyor, beraber bu projedeyiz, beraber yürütüyoruz. Proje sonunda da dilerim ürün, güzel ve beklentilerimizi karşılayacak şekilde olacaktır."

"Hedef, süt dişini doğal düşme zamanına kadar korumak"

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Özdemir de 3 yıldır biyomateryal AR-GE'si, ürün geliştirme üzerine çalıştığını vurguladı.

Konu süt dişleri olunca da endodonti alanı ve malzeme bilimine birleştirmek üzere projeye bilimsel açıdan destek vereceğini anlatan Özdemir, "Bizim süt dişlerinde istediğimiz düşme yaşı gelene kadar ağızda kalmaları. Çünkü en iyi yer tutucu dişin kendisidir ve süt dişleri düşme zamanından önce düşmemesi, kaybedilmemesi gerekir. Ama süt dişleri belli başlı bazı faktörler nedeniyle bunun da en başında çürük geliyor. Hasara uğruyor. Hasar da sinir dokusuna ilerledikten sonra 'pulpa' yani sinir dokusu enfeksiyonları meydana geliyor ki, çocuklarda bu enfeksiyonlar daha hızlı ilerleyebiliyor yetişkinlere göre. Bizim de amacımız eğer ki, bir diş hasara uğradıysa süt dişi, düşme zamanına kadar, altından yenisi gelene kadar bu enfeksiyonları elimine etmeye çalışmak, sınırlamaya çalışmak ve dişin ağızda olması gereken süreye kadar durulmasına katkı sağlamak. Bu ürünün klinik öncesi testlerini yaparak en uygun konsantrasyona getirmeyi ve bir malzeme ortaya çıkartmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, ürün prototipini 12 ay içerisinde çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı