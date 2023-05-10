Suriye'de Deprem ve İç Savaşın Etkisiyle Kolera Vakaları Artıyor

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu, iç savaşın sürdüğü Suriye'de 71 bin 463 kolera vakası ve buna bağlı 23 ölüm görüldüğünü bildirdi. Dr. Menteş, sınır noktasında sıkı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

ADANA Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu, iç savaşın sürdüğü Suriye'de 71 bin 463 kolera vakası ve buna bağlı 23 ölüm görüldüğünü bildirdi. Dr. Menteş, sınır noktasında sıkı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'de 11 ili etkilerken, sınır komşusu Suriye'de de yıkıma yol açtı. Bölgede 5 bin 801 kişi öldü, binlerce kişi ise yaralandı. Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, iç savaşın sürdüğü ülkede bir de depremin etkisi sonucu hijyen ve sağlıklı suya erişimin zorluğu nedeniyle kolera vakaları görülmeye başlandığını kaydetti. Dr. Menteş, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı kuruluşların yayınladığı verilere göre Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde, 71 bin 463 kümülatif şüpheli vaka olduğunu, kolera nedeniyle 23 kişinin ise yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu durumun en çok İdlib bölgesinde yoğunlaştığını vurgulayan Dr. Menteş, sınır komşusu olması nedeniyle bu salgının Türkiye için de bir tehdit olduğunun altını çizerek, önlemler alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"Suriye'den çok fazla göçlerin ya da geçişlerin olmasından kaynaklı olarak biz aslında ülkemizde daha önce görmediğimiz hastalıkları görmeye başlamıştık. Çünkü taşıyıcı insanlar oradan ülkemize geçmeye başlamıştı. O geçişlerde aşı kartlarının mutlaka denetlenmesi lazım. Oradaki Sağlık Bakanlığı'nın aşılama durumunu bilmeniz gereklidir. Bizim ülkemizde tabi ki çok başarılı bir aşılama var ama eğer girişleri kontrol edemezseniz, bizim için unutulan şark çıbanı gibi hastalıkları tekrar görmeye başlıyoruz. Bu anlamda sınırlarımızı çok iyi korumamız gerekiyor."