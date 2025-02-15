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Sperm Dondurma Yöntemi, Aile Kurma Yolunda Erkekler İçin Umut Oluyor

Sperm Dondurma Yöntemi, Aile Kurma Yolunda Erkekler İçin Umut Oluyor
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Murat Arslan, sperm dondurmanın sağlık koşullarının zorladığı durumlarda tüp bebek tedavisinde başarı şansını artırdığını belirtti. Özellikle kanser tedavisi gören veya sperm üretiminde sorun yaşayan erkekler için önemli bir fırsat sunuyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Prof. Dr. Murat Arslan, sperm dondurmanın, aile kurma yolunda erkekler için önemli bir güvence sağladığını belirterek, bu yöntemin sağlık koşullarının zorladığı durumlarda tüp bebek tedavisinde başarı şansını artırdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, sperm dondurmanın özellikle kanser tedavisi gören, cerrahi müdahale geçirecek, sperm sayısı az olan ya da ileride sperm elde edilmesinin zor olacağı düşünülen erkekler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Özellikle sağlık sorunları nedeniyle sperm üretimi zayıflayan erkeklere umut ışığı olabilecek sperm dondurma işleminin, tüp bebek tedavisiyle birleşerek kalıcı çözümler sunduğunu vurgulayan Arslan, "Sperm dondurma, aile kurma yolunda erkekler için önemli bir güvence sağlıyor. Bu yöntem sayesinde sağlık koşullarının zorladığı durumlarda tüp bebek tedavisinde başarı şansı artıyor" ifadelerini kullandı.

Arslan, sperm dondurma işleminin, erkekten alınan sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında sıvı azot kullanılarak -197 santigrat derecede dondurulmasıyla gerçekleştirdiğinin altını çizerek, özellikle kanser tedavisi gibi sperm hücrelerine zarar verebilecek tıbbi müdahaleler öncesinde uygulanan bu yöntemin, erkeklerin ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olma şansını korumasına yardımcı olduğunu anlattı.

Sürecin, sperm örneğinin laboratuvarda analiz edilmesiyle başladığını ifade eden Arslan, "Sperm sayısının düşük olduğu durumlarda cerrahi yöntemlerle sperm elde edilebiliyor. Örnekler detaylı bir incelemeye tabi tutuluyor ve en sağlıklı, en kaliteli sperm hücreleri dondurularak saklanıyor." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Arslan, sperm dondurmanın, özellikle kemoterapi ve radyoterapi gibi doğurganlığı etkileyebilecek tedavilere başlamadan önce başvurulan bir yöntem olarak öne çıktığına dikkati çekerek, kanser teşhisi konan erkeklerin tedaviye başlamadan önce sperm dondurmalarının, ilerleyen yıllarda biyolojik baba olma şanslarını büyük ölçüde artırabileceğini ifade etti.

Arslan, "Kanser tedavisi sonrası doğurganlık fonksiyonlarını kaybeden erkekler için sperm dondurma işlemi, umut verici bir çözüm sunuyor. Dondurulan sperm örnekleri, yıllarca sıvı azot içinde güvenle saklanabiliyor ve tüp bebek tedavisiyle kullanılabiliyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Sağlık
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