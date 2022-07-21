Son Dakika | Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 226 bin 532 oldu - Haberler

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Son Dakika | Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 226 bin 532 oldu

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Sağlık
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Son Dakika | Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 226 bin 532 oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz arasında vaka sayısı 226 bin 532 oldu, 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz arasında vaka sayısı 226 bin 532 oldu, 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

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