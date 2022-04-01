Son dakika haberleri... Uzun süre bisiklet kullanımı erkek cinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir

ÜROLOJİ ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Yaşar Başağa, uzun süre bisiklet kullanımının erkeklerde sertleşme bozukluğuna yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, cinsel sağlığı korumak için bisiklet kullanımında alınması gereken önlemleri anlattı.

Bisiklet sürmenin kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalı bir spor olmasına rağmen uzun süre bisiklet kullanımının sertleşme bozukluğuyla ilişkili olabileceğini belirten Op. Dr. Yaşar Başağa, "Ereksiyon, yani sertleşme birden fazla organ sisteminin dahil olduğu kompleks bir süreçtir. Sağlıklı bir kalp-damar sağlığı ise sağlıklı bir cinsel yaşam için olmazsa olmazlardandır. Genel vücut sağlığının arttırılması, sağlıklı bir cinsel yaşamın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Haftada 5 saat ve üzerinde bisiklet kullanımı uzun süreli bisiklet kullanımı olarak kabul edilmektedir. Bisiklet sürmek kalp damar sağlığı ve genel vücut sağlığı açısından çok olumlu etkilere sahiptir. Fakat uzun süren bisiklet antrenmanlarında bisiklet selesi (oturağı) perine denilen, yumurtalık ve makat arasındaki bölgeye baskı yaparak sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Perine, yumurta ve makat arasında bulunan, içerisinde penise giden sinir ve damarların ve idrar yolunun geçtiği bölgeye verilen isimdir. Uzun süren bisiklet antrenmanları bu bölgede bulunan sinir ve damarları sıkıştırarak sertleşme bozukluklarına yol açabilir" dedi.

Dr. Başağa, açıklamasında, "Bisiklet sürmek, ereksiyon üzerine etkilerinin yanı sıra prostat sağlığı açısından da önemli bir yere sahiptir. Yapılan çalışmalarda bisiklet kullanan erkeklerde ileri evre prostat kanseri ve ölümcül prostat kanserinin daha nadir görüldüğü belirtilmiştir. Bunun yanı sıra uzun süre egzersiz yapan erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi de daha nadir görülmektedir. Prostat, erkek cinsel sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Prostat hastalıkları ve prostat hastalıkları için yapılan ameliyatlar ileri yaş erkeklerin cinsel yaşamı için kabus olmaktadır. Bu nedenle bisiklet kullanımının prostat sağlığı üzerindeki olumlu etkileri göz ardı edilmemelidir. Bisiklet kullanımı esnasında prostat sağlığını korumak için de yukarıda saydığımız önlemlerin alınması gerekmektedir. Uzun süre bisiklet kullanımının prostat kanser tarama testi olan PSA'yı yükselttiği akılda tutulmalıdır. PSA yüksekliği normal durumlarda prostat kanseri açısından incelenmesi gereken bir durum olsa da uzun süre bisiklet kullanımı olan erkeklerde, prostat kanseri olmaksızın da perine bölgesine basıdan dolayı gözlenebilir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık