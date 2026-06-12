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Son Firari Şüpheli de Tutuklandı: Dorukhan Büyükışık Dosyasında Tutuklu Sayısı 26'ya Yükseldi

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018'de hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan son firari şüpheli İbrahim K. tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

(İZMİR) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında yaşamını yitiren Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan son firari şüpheli İbrahim K., tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dorukhan Büyükışık'ın 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki Bulut Orman Evleri İnşaatı mevkisinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçlarından oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda daha sonra yakalanan şüphelilerle birlikte dosyada yakalanan şüpheli sayısı 25'e ulaştı.

Gözaltına alınan 25 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken aranan son firari şüpheli İbrahim K. de Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böylece Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükselmiş oldu.

Kaynak: ANKA
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