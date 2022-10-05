Son dakika haberleri! Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu

Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki özel Bayındır Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya para atma görüntüleri hakkında bir daha kez açıklama yaptı.

Görüntülerde sağlık çalışanı olduğu iddia edilen iki şahsın konuşma güçlüğü çeken yaşlı kadın hastanın yüzüne kağıt para atarak dalga geçtiği anlar yer alıyordu. Konu ile ilgili hemen harekete geçen Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler, söz konusu hastanede denetim yaptı.

"Sağlık hizmeti ilkeleriyle bağdaşmayan özel Hastanenin faaliyeti durdurulmuştur"

Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişlerin özel hastanedeki incelemelerinin ardından olay hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha paylaşımda bulunan Bakan Koca," Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" dedi.