Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek, Ambulans Helikopterle Sevk Edildi
Ordu'nun Korgan ilçesinde sezaryenle doğan ve solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebek, tedavi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ambulans helikopterle gönderildi.

ORDU'nun Korgan ilçesinde solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebek, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

Bugün öğlen saatlerinde Korgan Devlet Hastanesi'nde sezaryen ile dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı çeken bebeğin tedavisine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Korgan Devlet Hastanesi'ne ambulans helikopter gönderildi. Ordu'dan alınan erkek bebek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
