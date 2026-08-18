Söke'de Sağlık Çalışanlarına Kronik Böbrek Hastalığı Eğitimi

Aydın'ın Söke ilçesinde Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla kronik böbrek hastalığı konusunda eğitim programı düzenlendi.

Söke Fethime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Doğan tarafından kronik böbrek yetmezliği konusunda sağlık çalışanlarına kapsamlı bilgiler aktarıldı. Sunumda kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri ve risk faktörlerinin yanı sıra hastalığın erken tanısı, takip süreçleri, ilerlemesinin önlenmesi ve tedavi yaklaşımları ele alındı. Sağlık çalışanlarının güncel bilgi ve uygulamalar konusunda bilgilendirildiği eğitimde, kronik böbrek hastalığının erken dönemde tespit edilmesinin ve düzenli takibinin önemi üzerinde duruldu.

Eğitim programına Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz da katılarak sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinde güncel bilgi ve uygulamaların paylaşılmasına katkı sağlayan eğitim programlarının çalışanların mesleki gelişimine ve hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı