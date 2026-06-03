İzmir'de SMA hastası bebek için valilik onaylı kampanya

İZMİR'de, Hale-Mustafa Çoral çiftinin 20 günlükken SMA Tip 2 teşhisi alan 7 aylık bebekleri Aslan Efe Çoral'ın gen tedavisi için başlatılan valilik onaylı kampanya, 3 ayda yüzde 11'e ulaştı. SMA Tip 2'de kas kayıplarının 6'ncı aydan sonra başladığını belirten Hale Çoral, "Doktorumuz, oğlumuzun kaslarını şu an iyi olduğunu ama bir gecede bütün kaslarını kaybedebileceğini söyledi. Oğlumuz kaslarını kaybetmeden ilacına kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Gaziemir'de yaşayan Hale-Mustafa Çoral çiftinin ikinci çocukları 7 aylık Aslan Efe'ye, 20 günlükken topuğundan alınan kan sonucunda SMA Tip 2 kas hastalığı teşhisi kondu. Yurt dışındaki gen tedavisinden faydalanması için açılan valilik onaylı bağış kampanyası 3 ayda yüzde 11'e ulaştı. Aslan Efe'nin annesi Hale Çoral (32), "Aslan Efe'de şu an kas kaybı yok. Biz de kas kaybı oluşmadan Dubai'deki ilacı almak istiyoruz. O yüzden valilik onaylı bir kampanya başlattık. Çünkü giden kaslar geri gelmiyor. Oğlumuz kas kaybetmesin, abisiyle güzellikle büyüsün, koşsun, oynasın istiyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRASI ZORLU SÜREÇ'

SMA Tip 2'de kas kayıplarının 6'ncı aydan sonra başladığını belirten Hale Çoral, "Oğlum 7 aylık, bundan sonrası bizim için zorlu bir süreç. Doktorumuz, oğlumuzun kaslarını şu an iyi olduğunu ama bir gecede bütün kaslarını kaybedebileceğini söyledi. Bu hastalığın çok sinsi olduğunu, bir gecede bile her şeyi yitirebileceğini söyledi. Oğlumuzun kas kaybetmesini istemiyoruz. Koşup oynasın istiyoruz, o yüzden bizim için artık zorlu süreç başladı. Oğlumuz kaslarını kaybetmeden ilacına kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

'HALKIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ'

Aslan Efe'nin babası Mustafa Çoral (34) ise "Yurt dışındaki gen tedavisi yüksek maliyetini aile olarak altından kalkamayacağımızı düşündüğümüz için kampanyayı başlattık, yüzde 11'deyiz. Aslan Efe, 2 yaşına gelmeden, kas kaybı yaşamadan ilacı almak istiyoruz. Halkımızdan destek bekliyoruz. SMA'yı daha önce duymuştuk, biliyorduk, yardım yapıyorduk ama ilacın bu kadar maliyetli, yüksek bütçeli olduğunu bilmiyorduk. Başımıza gelince daha çok anladık. Gen tedavisi Dubai'de toplam maliyeti 1 milyon 810 bin dolar. Yurt dışında 3 aylık bir tedavi süreci var. Tedaviden sonra da burada fizik tedaviler devam edecek. Aslan Efe'nin bir an önce ilacına kavuşmasını istiyoruz" dedi. Aslan Efe'nin 8 yaşındaki ağabeyi Doruk Ege Çoral da "Kardeşimle parkta oynamak, koşmak, top oynamak istiyorum. Hemen iyileşsin istiyorum. Kardeşime umut olalım, nefes olalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı