Üye Girişi
Haberler

Sivrisinek Isırıklarına Dikkat! Dermatoloji Uzmanı Uyarıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazın artan sivrisinek ısırıkları sonrası bilinçsiz yapılan bazı uygulamaların risklerine değinen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, "Yoğurt, soğan, bal vb. gıda maddelerinin ısırılan bölgeye uygulanması önerilmemektedir.

Yazın artan sivrisinek ısırıkları sonrası bilinçsiz yapılan bazı uygulamaların risklerine değinen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, "Yoğurt, soğan, bal vb. gıda maddelerinin ısırılan bölgeye uygulanması önerilmemektedir. Bu maddelere karşı kişide ekstra bir alerjik reaksiyon oluşabileceği ve 'ikincil bakteriyel enfeksiyon' denilen her türlü yaralanma sonrası o bölgenin bakteri enfeksiyonlarına karşı giriş kapısı oluşturabileceği unutulmamalıdır" dedi.

VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, sivrisinek ısırıklarına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

"DİŞİ SİVRİSİNEKLERDEKİ TOKSİNLERE CİLT TEPKİ VEREBİLİR"

Sivrisinek ısırıklarının havaların ısındığı yaz mevsiminde çok sık karşılaşılan bir durum olduğunun altını çizen Doç. Dr. Havva Hilal Ayvaz Çelik, "Dişi sivrisineğin özellikle geceleri kan emerken bıraktığı tükürük salgısındaki toksinlere cildin reaksiyon vermesi sonucu birkaç dakika ile saat arasında ortaya çıkan kaşıntılı döküntüler görülür. Bu döküntüler çoğunlukla zararsız olup kendiliğinden birkaç gün içinde geriler" şeklinde konuştu.

ISIRIK SONRASI ATEŞ, TİTREME VE KRAMPLARA DİKKAT

Sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla da karşılaşılabileceğini belirten Doç. Dr. Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"Nadiren sivrisineklerin taşıdığı virüs veya parazitler nedeniyle, bu ısırıklar sonucunda sıtma, fil hastalığı, sarı humma, Batı Nil virüsü, Denk hastalığı, Zika virüsü gibi ciddi hastalıklara sebep olan durumlar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle ısırık sonrası birkaç gün-hafta içinde yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, halsizlik, kas krampları ve eklem ağrıları, bulantı-kusma, nefes darlığı, yaygın deri döküntüsü, kırmızı göz, kol veya bacağın anormal şişliği vb. durumlar varsa, sivrisinek kaynaklı ölümcül olabilen bu hastalıklar için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir."

"ALERJİK BÜNYELERE SAHİP KİŞİLERDE NEFES DARLIĞI GÖRÜLEBİLİR"

Sivrisinek ısırıklarının özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde aşırı reaksiyonlara sebebiyet verebileceğini işaret eden Doç. Dr. Çelik, "Normal insanlarda hafif kızarıklık, şişlik, kaşıntı şeklinde görülen ısırıklar bu kişilerde daha ödemli, aşırı kaşıntılı su toplamaları, bölgesel ısı artışı, hafif ateş yükselmesi, ele gelen lenf bezeleri veya daha ileri durumlarda vücutta yaygın kurdeşen şekline dönebilirler. Çok nadiren göz, dudak, dilde ve boğaz bölgesinde şişlik ile nefes darlığı görülebilir. Ani gelişen böyle bir durumla karşılaşanlar mutlaka bir acil servise başvurmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BEZE SARILAN BUZLA SOĞUK UYGULAMA YAPILABİLİR"

Doç. Dr. Çelik, sivrisinek ısırıklarından sonra yapılması gereken önlemleri ise şöyle açıkladı:

"Sivrisinek ısırıklarına iyi gelebilecek yöntemlerin başında soğuk uygulama (buz uygulamasını direkt cilde değecek şekilde önermiyoruz, beze sarılan buz uygulanabilir), sabunlu veya sirkeli su ile ısırılan bölgenin yıkanması sonrası yatıştırıcı aloe vera içerikli veya antihistaminik, kortizon-antibiyotik kombinasyonlu kremlerin uygulanması bulunur. Ayrıca kaşıntı, kabarıklık durumları fazla olduğunda antihistaminik içerikli haplar veya iğneler uygulanabilir. Daha da acil veya yoğun bir alerji tablosu mevcutsa (nefes alamama, ani tansiyon düşmesi, ani bulantı-kusma vb.) yine kortizon içerikli tedavilerle adrenalin iğnesi uygulamaları yapılması gerekmektedir, mutlaka acil servise başvurmanız önerilir."

"YOĞURT, SOĞAN VE BAL GİBİ MADDELER CİLDE SÜRÜLMEMELİ"

Sivrisinek ısırığına karşı bazı kulaktan dolma yanlış tedbirlerin de uygulanmasının sakıncalarına değinen Doç. Dr. Çelik, "Yoğurt, soğan, bal vb. gıda maddelerinin bölgeye uygulanması önerilmemektedir. Bu maddelere karşı kişide ekstra bir alerjik reaksiyon oluşabileceği ve ikincil bakteriyel enfeksiyon denilen her türlü yaralanma sonrası o bölgenin bakteri enfeksiyonlarına karşı giriş kapısı oluşturabileceği gerçeğini göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu ikincil enfeksiyon riski nedeniyle ısırıklar tırnakla kaşınmamalı, mümkünse ovalama şeklinde anlık rahatlama sağlanmalıdır. Yine de kişi çok kaşınıyorsa ve yıkasa bile bu durum gerilemiyorsa, bir dezenfektan (klorheksidin, alkol vb. içerikli) kısa süreli uygulanabilir. Uzun dönemde bu dezenfektanların da cildi kurutup alerjik reaksiyon riskini artırabileceği unutulmamalı, sürekli uygulamadan kaçınılmalıdır. Ayrıca ısırık bölgesinde bölgesel ısı artışı, ele gelen şişlikler-lenf bezleri veya o bölgeden ileriye doğru artış gösteren kızarıklık durumları varsa, ağızdan antibiyotik tedavisi gerekebilir; böyle durumların gelişmemesi için gıda maddelerini bu bölgeye uygulamamak ve bir dermatoloğa görünmeniz önerilir" ifadelerini kullandı.

SİVRİSİNEKLERE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER

Doç. Dr. Çelik, sivrisineklerden korunmak için alınabilecek tedbirleri ise şöyle sıraladı:

"Sivrisinekleri uzak tutmak için öncelikle mekanik önlemler alınmalı (tüm gün açık kalabilen pencerelere kapılara tel takma, yatılan alana cibinlik kurma vb.), daha sonra deriye sürülebilen ve güvenli olduğu tespit edilmiş (kedi nanesi yağı, limon okaliptüs yağı, sitronella yağı, pikaridin vb. sağlık bakanlığı onaylı içeriklerin olduğu) koruyucu krem veya spreyler, vazelinle karıştırılmış sürülebilir aromatik bitkisel yağlar (limon yağı, lavanta yağı, nane yağı, okaliptüs yağı, portakal yağı, lavanta yağı, biberiye yağı?vb.) kullanılabilir. Bu aromatik yağlar ve karanfil, sirke gibi maddelerle yapılmış esans veya spreyler oda kokusu olarak kullanıldığında da sivrisinekleri bir miktar uzak tutabilmektedir. Lakin bütün bu içeriklere karşı da hem ciltte hem solunum yollarında alerji gelişme riski bulunmaktadır, dikkatli kullanım önerilir. Ayrıca dış ortamda vakit geçirirken mümkünse açık renkli, uzun ve bol kıyafetler giyilmesi tercih edilmelidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Sağlık Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Bakmadan Geçme

Hemşirelik Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? Bilgisayar Programcılığı taban puanları açıklandı mı? 2024 Bilgisayar Programcılığı taban puanları! Bisiklet parkurundaki gençlere saldırı! Olay ne, nerede oldu? Hicret ne demek? Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret ettiler? 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puan ve sıralama açıklandı mı? J.D. Vance kimdir? Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance kaç yaşında ve ne iş yapıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Teklif meclisten geçti mi? Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Polislik bölümü için kaç puan gerekli? PMYO puanı kaç? POLİSLİK TYT mi, AYT mi? Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun İstanbul'a geldi mi? Sağlık kontrolünden geçti mi? YÖK ATLAS neden açılmıyor? YÖK Atlas sorgulama ekranı (https://yokatlas.yok.gov.tr/) Az önce deprem mi oldu? 16 Temmuz en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı! 16 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU | Üniversite kontenjanlarına nereden bakılır? Üniversite puanları belli oldu mu?
Hulusi Akar'dan '3. Dünya Savaşı çıkar mı?' sorusuna tedirgin eden yanıt

Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title