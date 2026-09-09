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Siverek Devlet Hastanesinde Kronik Hepatit B hastalarına karaciğer biyopsisi hizmeti başladı

Siverek Devlet Hastanesinde Kronik Hepatit B hastalarına karaciğer biyopsisi hizmeti başladı
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Siverek Devlet Hastanesi’nde kronik Hepatit B hastalarının tanı ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlayacak karaciğer biyopsisi işlemi, hastane bünyesinde ilk kez başarıyla gerçekleştirildi.

Siverek Devlet Hastanesi'nde kronik Hepatit B hastalarının tanı ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlayacak karaciğer biyopsisi işlemi, hastane bünyesinde ilk kez başarıyla gerçekleştirildi.

Karaciğer biyopsisi işlemi; kronik Hepatit B hastalarında hastalığın karaciğer üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, gerekli durumlarda ayırıcı tanıya katkı sağlanması ve tedavi sürecinin planlanmasına destek olmak amacıyla Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Sait Duyu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Elif Usta ve Patoloji Uzmanı Uzm. Dr. Meryem Fatoş Çoşkun'un koordinasyon ve katkılarıyla gerçekleştirildi.

Karaciğer biyopsisinin, kronik Hepatit B başta olmak üzere çeşitli karaciğer hastalıklarında oluşan hasarın değerlendirilmesine ve klinik karar verme sürecine katkı sağlayan önemli tanısal yöntemlerden biri olduğu belirtildi.

Hizmetin Siverek Devlet Hastanesi'nde sunulmaya başlanmasıyla, uygun hastaların ileri değerlendirme amacıyla farklı merkezlere sevk edilmesi ihtiyacının azaltılması ve vatandaşlara yerinde, hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Siverek Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve nitelikli sağlık hizmetlerinin ilçe sınırları içerisinde sunulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçen Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Sait Duyu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Elif Usta ve Patoloji Uzmanı Uzm. Dr. Meryem Fatoş Çoşkun'a teşekkür edildi. Siverek Devlet Hastanesi olarak vatandaşlara daha kapsamlı, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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