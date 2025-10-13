Haberler

Sivas'ta Meme Kanseri Farkındalık Ayı İçin Duraklar Pembe Renklendirildi

Güncelleme:
Sivas'ta, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında otobüs durakları pembe renkle kaplanarak, 'Bir Sonraki Durak: Mamografi' sloganıyla kadınlara erken teşhisin önemi vurgulanıyor. Medicana Sivas Hastanesi, Sivas Belediyesi ile işbirliği içinde farkındalık kampanyası yürütüyor.

Sivas'ta, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kentteki bazı otobüs durakları pembe renkle kaplandı.

Medicana Sivas Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastane Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, erken teşhisin önemini vurgulayan güçlü bir sosyal sorumluluk projesine Sivas Belediyesinin desteğiyle imza atıyor.

"Bir Sonraki Durak: Mamografi" sloganıyla hayata geçirilen kampanya, kadınlara günlük yaşamın en görünür noktalarından biri olan toplu ulaşım araçları üzerinden sesleniyor.

Meme kanserinde erken tanı, tedavi başarısını belirleyen kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu doğrultuda Medicana Sivas Hastanesi, kampanya kapsamında kentte Sivas Belediyesi işbirliğiyle duraklarda ve otobüs içi ekranlarda farkındalık oluşturuyor.

"Kadınlar günlük koşturmacada kendi sağlıklarını ertelememeli" mesajını merkeze alan proje, mamografi taramasının yalnızca birkaç dakikalık bir işlem olduğunu hatırlatarak, farkındalığı günlük hayatın doğal akışına taşıyor.

Kampanya boyunca duraklar, meme kanserinin farkındalık rengi pembe ile giydiriliyor, araç içi ekranlarda kendi kendine meme muayenesi ve mamografi bilgilendirmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Sağlık
