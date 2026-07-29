Sivas’ta lokal anastezi ile şahdamarı operasyonu

Sivas Numune Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm. Dr. Üzeyir Tapdıglı ile Anestezi Uzm. Dr. İbrahim Kıraç, kalp yetersizliği ve yakın zamanda inme geçiren yüksek riskli bir hastaya genel anestezi yerine bölgesel anestezi altında başarılı bir karotis endarterektomi (şah damarı ameliyatı) gerçekleştirdi.

Uzm. Dr. Üzeyir Tapdıglı, hastanın yaklaşık bir ay önce inme geçirdiğini belirterek, yapılan radyolojik incelemelerde şah damarında yüzde 70'in üzerinde darlık saptandığını söyledi.

Hastanın daha önce miyokard enfarktüsü geçirdiğini ve buna bağlı kalp yetersizliği bulunduğunu ifade eden Tapdıglı, "Hastamızın ejeksiyon fraksiyonu (EF) yaklaşık yüzde 35'ti. Bu nedenle genel anestezi kardiyak açıdan yüksek risk taşıyordu. Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. İbrahim Kıraç ve anestezi ekibimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda ameliyatı bölgesel anestezi, yani servikal pleksus bloğu altında gerçekleştirmeye karar verdik" dedi.

Bölgesel anestezinin önemli avantajlarından birinin hastanın ameliyat boyunca uyanık olması olduğunu vurgulayan Tapdıglı, "Bu yöntem sayesinde hastamızın nörolojik fonksiyonlarını operasyon sırasında anlık olarak değerlendirme imkanı bulduk. Muhtemel nörolojik değişiklikleri erken dönemde tespit edebilmek açısından bu yaklaşım büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Başarıyla tamamlanan karotis endarterektomi sonrasında hastanın 24 saat boyunca yoğun bakım ünitesinde takip edildiğini belirten Tapdıglı, "Hastamızın yoğun bakım süreci sorunsuz geçti. Ameliyatın ertesi günü servise alındı ve genel durumu oldukça iyi. Herhangi bir komplikasyon gelişmemesi halinde önümüzdeki iki gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Tapdıglı, uygun hasta grubunda bölgesel anestezi altında gerçekleştirilen karotis cerrahisinin hem nörolojik takibin güvenle yapılmasına olanak sağladığını hem de genel anesteziye bağlı riskleri azaltabildiğini sözlerine ekledi.

Anestezi Uzm. Dr. İbrahim Kıraç ise yüksek riskli hastalarda anestezi yönteminin hasta özelinde planlandığını belirterek, "Bu hastamızda mevcut kalp yetersizliği nedeniyle genel anestezi önemli riskler taşıyordu. Servikal pleksus bloğu ile gerçekleştirdiğimiz bölgesel anestezi sayesinde hastamız operasyon boyunca bilinç açık şekilde takip edildi. Bu yaklaşım hem hemodinamik stabilitenin korunmasına katkı sağladı hem de cerrahi ekip tarafından nörolojik değerlendirmenin anlık olarak yapılmasına olanak tanıdı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı