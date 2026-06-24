Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ölümlerinde dikkat çeken detay: ölenlerin bazılarında kene yapışma izine rastlanılmadı

Sivas'ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısıyla tedavi edilen hastaların bazılarının üzerinde kene tutunmasına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmaması dikkat çekti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, kenelerin vücudun fark edilmeyecek belirli bölgelerine tutunup, tutunma bulgusu vermeden vücuttan düşebileceğini, ayrıca virüsün yakın temas yoluyla da hasta insandan başka bir insana bulaşabildiğini belirtti.

Sivas'ta sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene kaynaklı vakalar artış yaşanmaya devam ediyor. Kentte bugüne kadar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin ise hastaneye başvuruları sırasında vücutlarında herhangi bir kene tutunmasına ya da kene ısırığına dair bulguya rastlanmadı. Bu durum, hastalığın bulaşma yollarına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Kene yumuşak dokuyu seçiyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, kenenin her zaman fark edilemeyebileceğini söyledi. Çetin, kişinin farkında olmadan vücuttaki keneye düşürebileceğini belirterek, "Kene özellikle kulak arkası, saç dipleri, bacak araları ve koltuk altı gibi gizli alanlarda tutunabiliyor. Bu nedenle kişi fark etmeden kene tutunup daha sonra kendiliğinden düşmüş olabilir" dedi.

İnsandan insana geçebilir

Vakaların bir kısmında hastaların kene teması öyküsü vermediğine dikkat çeken Çetin, "Genelde vakaların yüzde 15 ila 20'lik kısmında kişiler kendilerine herhangi bir kene yapıştığını veya ısırdığını beyan etmiyor. Ancak bu konuda kesin veri bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Virüsün yalnızca kene yoluyla değil, insandan insana da bulaşabildiğini ifade eden Çetin, "Kene virüsü insandan insana geçebilir. Bu durum da bilimsel olarak tespit edilmiştir" diye konuştu.

"Kene, insanları fark etmeden tutup bırakmış olabilir"

İlhan Çetin, genelde vakaların yüzde 15'inde kene yapıştığını beyan etmeyenler olduğun söyleyerek, "Kene özellikle kulak arkası, saç dipleri, bacak araları ve koltuk alanları gibi gizli alanlarda tutunduğu için insanları fark etmeden tutup bırakmış olabilir. Kene virüsü insandan insana geçebilir. Bu durum tespit edildi. Genelde hasta insanın vücut sıvılarından başka bir insana bulaşabilir. Hasta hayvanlarda virüs bulaşma ihtimali yüksek. Vatandaşlar kurban keserken ya da hayvan kanıyla bir şekilde teması olduysa ve kişinin bir yerinden girip hastalık yapabilir. İnsanlar hiç farkında olmadan örneğin tarakla saçını tararken bile keneyi düşürebilir. Bu şekilde kenenin ısırdığı fark etmeyip, virüsü almış olabilir. Kene vakalarının yüzde 70'i hayvancıkla uğraşanlardan oluşuyor. Bundan dolayı da virüslü kenelerin yapışmış olduğu hayvanlar, genelde otlak alanlardan alıyorlar. Bu hayvanlar ile uğraşan insanlara yapışma ihtimali çok yüksektir. Bu insanları ilaçlama yapması korunmada en etkili yöntemdir. Genelde vakaların yüzde 15-20'sindeki kısmı kişinin kendisine herhangi bir kene yapıştığını ve ısırdığını beyan etmeyenler olmuştur. Ama bunun için kesin veri yok" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı