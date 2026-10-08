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Sivas'ta göz uzmanı Eroğlu, Dünya Görme Günü'nde erken tanıya dikkat çekti

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Sivas'ta göz uzmanı Eroğlu, Dünya Görme Günü'nde erken tanıya dikkat çekti
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Sivas Numune Hastanesi Göz Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü'nde erken tanı uyarısı yaptı. Glokom, diyabetik göz hastalıkları ve sarı nokta gibi hastalıkların belirti vermeden ilerleyebildiğini belirten Eroğlu, düzenli göz muayenesi çağrısında bulundu.

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, birçok göz hastalığının başlangıç döneminde belirti vermeden ilerleyebildiğini belirterek; glokom, diyabetik göz hastalıkları, sarı nokta hastalığı ve bazı retina hastalıklarında erken tanının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Göz muayenesinin yalnızca görme problemi yaşandığında değil, düzenli sağlık kontrollerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Eroğlu, özellikle çocuklarda erken yaşta göz muayenesinin görme gelişimi açısından önemli olduğunu; yetişkinlerde ise yaş, diyabet, hipertansiyon ve ailede göz hastalığı öyküsü gibi risk faktörlerine göre düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini belirtti.

Uzun süreli ekran kullanımına da dikkat çeken Op. Dr. Eroğlu, ekran karşısında düzenli mola verilmesi, uygun izleme mesafesinin korunması ve özellikle çocuklarda açık havada geçirilen sürenin artırılmasının göz sağlığını desteklediğini ifade etti. Eroğlu, "Görme kaybının önemli bir kısmı önlenebilir veya erken tanıyla tedavi edilebilir. Görmenizde bir değişiklik fark ettiğinizde ya da risk grubundaysanız göz muayenenizi ihmal etmeyin." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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