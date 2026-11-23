Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Özellikle lodoslu havalarda soba ve şofben kullanımının ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında soba, şofben ve baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri paylaştı. Renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesi güç olan karbonmonoksit gazı, solunum yoluyla vücuda girerek kandaki oksijen taşınmasını engelliyor. Zehirlenmeler, kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Müdürlüğün paylaştığı bilgilendirmede, soba kullanımında aşırı yakıt yüklemesinden kaçınılması, yatmadan önce sobanın tamamen söndürülmesi ve bacaların düzenli temizlenmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca soba borularındaki bağlantıların sızdırmaz olması ve ortamın sürekli havalandırılması önem taşıdığı ifade edildi. Şofben ve kombilerin yetkili servisler tarafından monte edilmesi, baca bağlantılarının standartlara uygun olması ve havalandırma menfezlerinin kapatılmaması da zehirlenme riskini azaltan önlemler arasında yer alıyor. Özellikle lodoslu havalarda baca çekişinin zayıflaması karbonmonoksit zehirlenmesi riskini artırdığı ifade edilirken lodos süresince mümkün olduğunca soba yakılmaması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı