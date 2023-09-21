Şişli'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi Hizmete Açıldı

Türkiye Alzheimer Derneği tarafından Şişli Belediyesi desteğiyle kurulan Alzheimer Gündüz Bakım Evi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde törenle kullanıma açıldı. Bakım evi, Alzheimer hastaları ve yakınlarına haftada 5 gün ücretsiz hizmet sunacak ve psikososyal destek sağlayacak. Ayrıca bahçeleri İsveç Lund Üniversitesi tarafından 'Yaş Dostu Bahçe' olarak düzenlenecek.

Şişli'de 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde Alzheimer Gündüz Bakım Evi hizmete açıldı.

Türkiye Alzheimer Derneğince Şişli Belediyesinin desteğiyle Kuştepe Mahallesi'nde kurulan Alzheimer Gündüz Bakım Evi, törenle kullanıma sunuldu.

Törene, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri İl Müdürlüğü yetkilileri ve uzman hekimler katıldı.

İki kattan oluşan bakım evinde, Alzheimer hastaları ve yakınlarına destek amacıyla haftada 5 gün ücretsiz hizmet verilecek. Uzman kadro tarafından Alzheimer hastası bireylere ve ailelerine psikososyal destek sağlanacak.

Merkeze gelen hastalara, belediye bünyesinde bulunan aşevi hizmeti ile öğle yemeği ve çay-kahve ikramı sunulacak.

Ayrıca bakım evinin her iki bahçesi İsveç Lund Üniversitesinin peyzaj mimarları tarafından "Yaş Dostu Bahçe" olarak revize edilecek.

Yapılan etkinliklerle, Alzheimer hastalığı bulunan bireylerin iyi zaman geçirmeleri, yaşam kalitelerinin artırılarak hastalığın evre atlamasının geciktirilmesi amaçlanıyor.