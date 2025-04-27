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Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

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İstanbul'daki evinde kalp krizi geçiren ve 12 saatlik bir operasyon geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Tedavisi 12. gününde devam eden Önder'in kaldığı hastane karşısına asılan "Sen hepimizin babasısın, direnmek zorundasın" pankartı ise dikkat çekti.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

HASTANEDEKİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

AFİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

Hastanede karşısındaki çitlere asılan bir pankartta "Sen hepimizin babasısın, direnmek zorundasın" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Sağlık
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKaptan:

demekki analarınız doğru durmamış

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Haber YorumlarıCerkes:

ALLAH ŞİFA VERSİN

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Babanız dışın da kimseye baba demeyin.

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Haber YorumlarıJon snow:

Diren güzel insan

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Haber YorumlarıHaydar :

bu haberden bıktık,çokta skm'de

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Haber YorumlarıMuhsin Çakır:

Bu ve bunun ki gibiler benim hiçbir şeyim olamaz

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Haber Yorumları8fhxxhvc4h:

Herkes istedigi kisiye baba diyebilir. hayat mucadelede olan kisiye gorupte ve guc veriyorsa neden olmasin. oda bi can tasiyor ve sevdikleri var. lutfen kardesce cevap verelim. Allah sifalik versin ve Gecmis olsun ailesine ve secdiklerine.

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