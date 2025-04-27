Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti
İstanbul'daki evinde kalp krizi geçiren ve 12 saatlik bir operasyon geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Tedavisi 12. gününde devam eden Önder'in kaldığı hastane karşısına asılan "Sen hepimizin babasısın, direnmek zorundasın" pankartı ise dikkat çekti.
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.
HASTANEDEKİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor.
AFİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR
Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.
Hastanede karşısındaki çitlere asılan bir pankartta "Sen hepimizin babasısın, direnmek zorundasın" ifadelerinin yer aldığı görüldü.