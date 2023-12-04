Şırnak'ta Safra Kesesi Rahatsızlığından Dolayı Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edilen Hastanın Tedavisi Başladı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde safra kesesinden rahatsızlığı bulunan Behiye Saka (75), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

İdil ilçesinde safra kesesinden rahatsızlanan Behiye Saka, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saka'nın muayenesinde, ileri tetkik ve tedavisi için tıbbi donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Talep edilen ambulans helikopter, Saka'yı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Saka'nın tedavisine başlanırken, yakınları sağlık ekiplerine teşekkür etti. (DHA)