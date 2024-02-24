Şırnak'ta hipertansiyon sorunu bulunan 1 yaşındaki bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

Şırnak'ta hipertansiyon sorunu bulunan 1 yaşındaki bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Şırnak'ta rahatsızlanan ve ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 yaşındaki Ahmet K'ye hipertansiyon tanısı konuldu.

Bebek, çocuk nöroloji, çocuk yoğun bakım ihtiyacı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.