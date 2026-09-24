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Sinop’ta ilçe hastanelerinde iş sağlığı ve güvenliği incelemesi

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Sinop’ta ilçe hastanelerinde iş sağlığı ve güvenliği incelemesi
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Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe hastanelerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe hastanelerine ziyaretler gerçekleştirildi.

İl İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Erdem Tuna ve İl Sağlık Müdürlüğü İşyeri Hekimi Dr. Bertuğ Güven tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi, Ayancık Devlet Hastanesi ve Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde sağlık tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tutulan evrak ve kayıtlar incelendi. Çalışma alanları ise saha gezileriyle yerinde değerlendirilerek mevcut durum hakkında incelemelerde bulunuldu.

Yapılan kontroller sırasında tespit edilen eksiklikler raporlanarak ilgili birimlere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamlarının desteklenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar da değerlendirildi.

Ziyaretler kapsamında ayrıca sağlık tesislerinde görev yapan personele yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenlendi. Eğitimler yüz yüze gerçekleştirilerek çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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