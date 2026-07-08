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Sinop'ta evde sağlık hizmetleri için bakanlık destekli seminer

Sinop'ta evde sağlık hizmetleri için bakanlık destekli seminer
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Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen çevrim içi seminere Sinop İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve personeli katıldı. Seminerde evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin etkin sunumu, koordinasyonu ve yeni yönetmelik kapsamındaki süreçler değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik" konulu çevrim içi seminer düzenlendi. Seminere Sinop İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve ilgili birim personeli katıldı.

Bakanlığın Kamu Hastaneleri Genel Müdürü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü'nün katılımıyla gerçekleştirilen seminere, Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu, Başkan Yardımcısı Dr. Aslı Kavizade, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzm. Dr. Hatice Petek Muğlu ve birim personeli Çiğdem Aksu iştirak etti.

Seminerde, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin etkin, erişilebilir ve koordineli bir şekilde sunulmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Katılımcılar, hizmet süreçleri, uygulama esasları ve koordinasyon mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sunulan sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik görüş alışverişi yaptı.

Toplantıda ayrıca, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen uygulamalar ile yeni yönetmelik kapsamında izlenecek süreçler değerlendirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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