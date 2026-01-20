Siirt'te 3,5 aylık bebek hayatını kaybetti

SİİRT'te ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan 3,5 aylık erkek bebek S.K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan numuneler Diyarbakır'a gönderildi.

Conkbayır Mahallesi'nde dün evlerinde 3,5 aylık erkek bebekleri S.K.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan S.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. S.K.'nin cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla organlarından alınan numuneler Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.