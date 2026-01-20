Haberler

Siirt'te 3,5 aylık bebek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Siirt'te ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan 3,5 aylık erkek bebek S.K., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin kesin ölüm nedeni için numuneler Diyarbakır'a gönderildi ve olaya dair soruşturma devam ediyor.

Bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan numuneler Diyarbakır'a gönderildi.

Conkbayır Mahallesi'nde dün evlerinde 3,5 aylık erkek bebekleri S.K.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan S.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. S.K.'nin cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla organlarından alınan numuneler Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500

