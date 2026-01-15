Haberler

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski yüzde 50 azalıyor

Gaziantep Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Aşkın, sigaranın kalp krizi üzerindeki etkilerini anlatarak, sigarayı bırakanların risklerinin hızla azaldığını belirtti. Ayrıca, hareketsiz yaşam ve obezitenin risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Aşkın, sigaranın kalp krizi üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, sigarayı bırakanlarda kalp krizi riskinin kısa sürede yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.

Aşkın, AA muhabirine, kalp krizinin damarda oluşan yırtılmaya bağlı olarak pıhtı gelişmesi ve damar tıkanıklığı sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kalp krizi için risk faktörleri arasında hiperlipidemi, sedanter yaşam tarzı, diyabet, obezite, stres ve depresyonun yer aldığını ifade etti.

Kalp krizinde en önemli düzeltilebilir risk faktörünün sigara olduğunun altını çizen Aşkın, "Sigarayı bıraktığınızda 1-2 yıl içerisinde kalp krizi riski yüzde 50 oranında azalıyor. Bunun yanı sıra hareket etmek de büyük önem taşıyor. Günlük en az 30 dakika yürüyüş yapılması gerekiyor." dedi.

Obezite ve hareketsiz yaşamın damarlarda plak oluşumuna yol açarak tıkanıklığa neden olduğunu vurgulayan Aşkın, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tür hastalarda göğüs ağrısı varsa ve kalp krizinden şüpheleniliyorsa, vakit kaybetmeden 112 ile irtibat kurulmalı. Aspirin verilebilir, oksijen satürasyonu düzeltilmeli, gereksiz sedatif ilaçlardan kaçınılmalı ve hasta en yakın merkeze 2 saat içinde ulaştırılmalı. Her ağrı kalp ağrısı değildir ancak bazı hastalar ağrı olmadan da başvurabilir."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Sağlık
