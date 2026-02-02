Haberler

Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Güncelleme:
Fransa'nın Toulouse kentinde bir kişinin şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından yapılan ameliyatta, makatından I. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi çıkarıldı. Güvenlik riski ihtimali nedeniyle hastaneye bomba imha ekipleri sevk edilirken, 1918 yılına tarihlenen mühimmatın patlama tehlikesi taşımadığı belirlendi. Olay sonrası yetkililer, söz konusu top mermisinin nasıl temin edildiğinin araştırılacağını açıkladı.

  • Fransa'nın Toulouse kentinde bir kişinin makatından I. Dünya Savaşı'ndan kalma 16 santimetre uzunluğunda ve 4 santimetre genişliğinde bir top mermisi çıkarıldı.
  • Bomba imha uzmanları, 1918 yılına tarihlenen top mermisinin patlama riski taşımadığını belirledi.
  • Yetkililer, hastanın sağlık durumu stabil hale geldikten sonra mühimmatın nereden temin edildiğine dair ifadesinin alınacağını bildirdi.

Fransa'nın Toulouse kentinde bir kişi, şiddetli ağrı şikayetiyle 31 Ocak Cumartesi gecesi Rangueil Hastanesi'ne başvurdu. İlk muayenenin ardından durumun ciddiyeti anlaşılınca hasta acil olarak ameliyata alındı.

MAKATINDAN 100 YILLIK TOP MERMİSİ ÇIKTI

Cerrahi müdahale sırasında sağlık ekipleri, hastanın makatında I. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 16 santimetre uzunluğunda ve 4 santimetre genişliğindeki mühimmatın başarılı bir operasyonla çıkarıldığı bildirildi. Ameliyathanede yaşanan şaşkınlığın ardından durum derhal güvenlik birimlerine bildirildi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ HASTANEYE KOŞTU

Le Figaro'nun haberine göre, gece yarısı hastaneye çağrılan bomba imha uzmanları, çıkarılan mühimmat üzerinde inceleme yaptı. İlk değerlendirmelerde, 1918 yılına tarihlenen top mermisinin patlama riski taşımadığı belirlendi. Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanedeki risk ortadan kaldırıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Yetkililer, hastanın sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından söz konusu mühimmatı nereden temin ettiğine dair ifadesinin alınacağını bildirdi. Olayla ilgili adli süreç başlatılması bekleniyor.

vatandaş osman :

Şu yaşıma geldim, böyle fantezi duymadım

Trakyalı Ezelden:

Adamı uçak savar pozisyonunda kullanmış

