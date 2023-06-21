SGK'nın kronik hastalara ait sağlık raporlarını sisteme yansıtmaması eczacılarla hastaları karşı karşıya getirdi

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın kronik hastalara ait sağlık raporlarının geçerlilik süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını açıklamasına rağmen SGK'nın bunu sisteme yansıtmaması nedeniyle eczacılar ile yurttaşların karşı karşıya geldiğine dikkat çekerek, "SGK'nın da bunu bir an önce sisteme yansıtmasını bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılan kronik hastalara ait sağlık raporlarının geçerlilik süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını açıklamasına karşın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bunu sisteme yansıtmaması, eczacılarla hastaları karşı karşıya getirdi. SGK'nın uzatmaları sisteme yansıtmamasının hastalar açısından mağduriyet yarattığını söyleyen Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, "Tabi önümüzdeki dönemin Kurban Bayramı olması, yaz tatiline denk gelmesi, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu daha uzun süreli ilaçlarını almak istiyor. Ancak raporlar daha sisteme yansımadığı için maalesef vatandaşlarımız eczaneye geldiği zaman eli boş dönmek zorunda kalıyorlar" dedi.

YURTTAŞLAR ECZANELERDEN ELİ BOŞ DÖNÜYOR

SGK'nın bir an önce rapor uzatmalarını duyurmasını ve sistemde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Şahin, "Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre 30 Haziran'da bitmesi gereken raporlar 31 Aralık 2023 tarihine yani yıl sonuna kadar uzatıldı. SGK'nın da bunu bir an önce sisteme yansıtmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın raporların uzatıldığını açıklamasının ardından reçetelerindeki ilaçları almaya gelen yurttaşların 'Bakan açıklama yaptı, ilaç raporları uzatılmış, bana buna göre ilaç verin' talebiyle eczanelere geldiğini söyleyen Şahin, "Ancak biz sistemden baktığımız zaman SGK'nın sisteminde bu uzatmalar olmadığı için bu sefer eczacılarımız ile vatandaşlarımız maalesef karşı karşıya geliyor. Vatandaşlarımız da haklı çünkü Sayın Bakanın bir açıklaması var. Ancak biz sisteme baktığımız zaman SGK'nın bunu yansıtmadığı için de vatandaşlarımız maalesef mağdur olarak karşımıza çıkıyor ve burada üzücü diyaloglar da eczanelerimizde yaşanır hale geliyor. Bugün mesela bir meslektaşım beni aradı ve eczanesinde bununla ilgili çok ciddi anlamda bir sözlü kavga çıktığını ve olayın fiziki şiddete ulaşmadan kapatıldığını ama sözlü şiddet noktasında da çok ciddi sıkıntılar yaşandığını tarafıma da aktardı" ifadelerini kullandı.