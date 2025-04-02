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Seval Taşdemir: Yapay zeka tüp bebek tedavisinde devrim yarattı

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Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, Haberler.com'da sunucu Dilşad Özcan'ın konuğu oldu. Tüp bebek tedavisinde yapay zekanın sunduğu yeniliklerden, genetik incelemelerin öneminden ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin dikkat etmesi gereken konulardan bahsetti.

Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, Haberler.com'da Dilşad Özcan'ın konuğu olarak tüp bebek tedavisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Yapay zekanın embriyo seçimi konusundaki katkılarına dikkat çeken Taşdemir, genetik incelemelerin sağlıklı gebelik sürecindeki rolünü ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin zaman kaybetmeden ön kontrollerden geçmesi gerektiğini vurguladı.

"YAPAY ZEKA TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE DEVRİM YARATTI"

Op. Dr. Seval Taşdemir, yapay zekanın artık hayatın her alanına girdiğini ve tüp bebek tedavisinde de büyük faydalar sağladığını belirtti. Yapay zeka destekli embriyo seçimlerinin, gebelik şansını artırmada önemli bir rol oynadığını ifade eden Taşdemir, "Gebelik şansı yüksek ve genetik yapısı sağlam olabilecek embriyoyu artık daha kolay seçebiliyoruz" dedi.

"GENETİK İNCELEMELER KONUSUNDA ÜLKEMİZ DÜNYADA LİDER KONUMDA"

Tüp bebek tedavisinde genetik incelemelerin önemine vurgu yapan Taşdemir, Türkiye'nin bu alanda Avrupa ve dünya genelinde öncü ülkelerden biri olduğunu söyledi. Genetik analizlerin, sağlıklı bir gebelik süreci için kritik rol oynadığını dile getiren Taşdemir, "Oluşan embriyonun genetiği sağlam mı değil mi artık bunu analiz edebilme yetkisine sahibiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN ÇİFTLER VAKİT KAYBETMEMELİ"

Tüp bebek tedavisinde zamanlamanın kritik bir faktör olduğunu belirten Taşdemir, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin vakit kaybetmeden ön kontrollerden geçmesi gerektiğini söyledi. Kadınların ilerleyen yaşlarda anne olma eğiliminde olduğunu ancak yumurta rezervlerinin azaldığını belirten Taşdemir, "Havuz yöntemiyle 10 ila 15 arasında yumurta gelişimini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Seval Taşdemir: Yapay zeka tüp bebek tedavisinde devrim yarattı
Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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