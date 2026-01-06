Uzmanı uyardı: Serviks kanseri hala küresel bir halk sağlığı tehdidi

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yetkin Karasu, "Dünya genelinde serviks kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 2022 yılında dünya genelinde yaklaşık 662 bin yeni serviks kanseri vakası saptanmış, yaklaşık 349 bin kadın bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. Serviks kanseri küresel ölçekte halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir" dedi.

Güven Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Prof. Dr. Yetkin Karasu, serviks kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer aldığını belirtti. Prof. Dr. Karasu, "Dünya genelinde serviks kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserler arasındadır. Türkiye'de ise görülme sıklığı bazı diğer kadın kanserlerine kıyasla daha düşük olmakla birlikte, önlenebilir bir kanser olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Son resmi verilere göre ülkemizde serviks kanserinin görülme sıklığı yaklaşık yüz binde 4,5 olup, yılda yaklaşık 2 bin 374 kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulmaktadır. Serviks kanseri büyük oranda HPV enfeksiyonuna bağlı, genellikle yavaş seyirli ve uzun yıllar sessiz kalabilen bir hastalıktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Karasu, "Düzenli ve etkili tarama programları ile serviks kanserlerinin yaklaşık yüzde 70–90'ının önlenebildiği bilinmektedir. Özellikle HPV temelli tarama programlarının yaygın olarak uygulandığı ülkelerde, invaziv serviks kanseri insidansında yüzde 80–90 oranında azalma, serviks kanserine bağlı ölümlerde ise yüzde 70'e varan düşüşler bildirilmiştir. Bu veriler, taramanın yalnızca erken tanı değil, doğrudan kanseri önleyici bir sağlık uygulaması olduğunu net biçimde göstermektedir. Son yıllarda hastalar serviks kanseri konusunda daha bilinçli hale gelmiştir. Günümüzde kadınların serviks kanseri ve HPV konusunda farkındalığı geçmiş yıllara göre belirgin şekilde artmıştır. Tarama programlarına katılım genel olarak memnun edici düzeydedir. Bununla birlikte, düzenli katılımın daha da artırılması ve taramaya hiç katılmamış kadınlara ulaşılması hala önemli bir gelişim alanıdır. Serviks kanseri erken evrelerde çoğu zaman belirti vermemektedir. En sık yapılan hatalardan biri, şikayetlerin başlamasını beklemektir. Oysa tarama testleri, belirtilerden çok daha önce hastalığı yakalama imkanı sunar. Anormal vajinal kanama, cinsel ilişki sonrası kanama, kasık ağrısı ya da olağandışı akıntı gibi bulgular mutlaka ciddiye alınmalı ve gecikmeden hekime başvurulmalıdır" dedi.

HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı en etkili korunma yöntemlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Karasu, "HPV aşıları, kanserle ilişkili yüksek riskli HPV tiplerine karşı güçlü bir koruma sağlar. Aşılama, tarama programlarının yerine geçmez ancak birlikte uygulandığında koruyuculuk belirgin şekilde artar. Serviks kanseri, doğru bilgilendirme, düzenli tarama ve aşılama ile büyük ölçüde önlenebilen bir kanserdir" diye konuştu.