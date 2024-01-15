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Serdivan Devlet Hastanesi'nde Günlük Hasta Sayısı 1200'e Ulaştı

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Sakarya'da 5 ay önce açılan Serdivan Devlet Hastanesi'nde hizmet verilen hasta sayısının günde ortalama 1200'e ulaştığı bildirildi. Hastane yöneticileri, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü'yü ağırlayarak bilgi verdi.

Sakarya'da 5 ay önce açılan Serdivan Devlet Hastanesi'nde hizmet verilen hasta sayısının günde ortalama 1200'e ulaştığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastaneyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü'yü, Başhekim Uzm. Dr. Semih Songür ile hastane yöneticileri karşıladı.

Yetkililerden bilgi alıp acil servis ve polikliniklerde hizmet alan hastalar ile yakınlarıyla sohbet eden Öğütlü, siyasi iradenin ve şehrin yöneticilerinin desteğiyle yeni hastanelerinin olduğunu belirterek, "Bugün hizmet talebine baktığımızda alınan kararın yerinde olduğunu görüyoruz. Şüphesiz ki Serdivan Devlet Hastanesi zamanla daha da gelişecektir." ifadesini kullandı.

Başhekim Songür de 15 Ağustos 2023'te hizmete giren hastanenin 5 aylık dönemde 2'şer dahiliye, genel cerrahi ve göz olmak üzere çocuk hastalıkları, kardiyoloji, fizik tedavi, psikiyatri, üroloji ve enfeksiyon hastalıkları poliklinikleriyle hizmet verdiğini bildirdi.

Acil serviste günlük ortalama 650, polikliniklerde 550 olmak üzere toplamda 1200 hastaya hizmet verdiklerini aktaran Songür, şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki aylarda nöroloji, radyoloji, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz polikliniklerimizi de açmayı planlıyoruz. Hastanemizde acil, dahiliye, cerrahi, günübirlik, yoğun bakım, uyku servisi olmak üzere 6 servisimiz mevcut; bu servislerimizde toplam 55 yatakla hizmet veriyoruz. 4 odalı ameliyathanemizde genel cerrahi bölümümüzün ameliyatları gerçekleşiyor. Günde 150 hastaya fizik tedavi ünitemizde hizmet veriyoruz, önümüzdeki ay endoskopi ünitemizi de hizmete açmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Sağlık

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